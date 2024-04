BankID:s stora förändring – börjar gälla 1 maj

Under 2023 hade BankID 8,5 miljoner användare, samtidigt som 7 100 företag var anslutna till tjänsten.

Över 7 000 företag, myndigheter och föreningar är anslutna till BankID i Sverige. Via dem är 8,5 miljoner svenskar användare av tjänsten minst två gånger per dag i genomsnitt. Och bara under 2023 genomfördes hela 7,1 miljarder identifieringar och underskrifter. Med andra ord är BankID en stor del i det ekonomiska landskapet i Sverige.

Med tiden har även bedragare tagit tillfället i akt att utnyttja funktionen för att komma över privatpersoners kontouppgifter.

I sms och telefonsamtal försöker bedragare komma över känsliga uppgifter som till exempel kontonummer och därigenom få dig att godkänna bankuttag. Företeelsen kallas även "spoofing" där bedragaren alltså utger sig för att representera till exempel BankID, en myndighet eller ett företag för att lura dig att dela med dig av känsliga uppgifter.

I ett steg för att öka säkerheten för BankID:s användare har man nu gått ut med en stark uppmaning till företag och myndigheter. På sin hemsida har de delat en bild med tillhörande information om vad det innebär:

"Kom ihåg säker start innan 1 maj. För att höja säkerheten ytterligare och skydda både företag och användare behöver samtliga organisationer som använder BankID i sina e-tjänster uppdatera till vårt senaste RP-API innan 1 maj 2024".

På BankID:s hemsida uppmanar man företag och myndigheter att höja säkerheten. Foto: Skärmavbild bankid.com

Bakgrunden till att tusentals organisationer nu uppmanas uppdatera sitt tekniska gränssnitt av BankID är för att de ska få tillgång till flera säkerhetsuppdateringar som bland annat minskar risken för distansbedrägerier.

– Det geopolitiska läget är hårdare och vi läser dagligen om cyberattacker och bedrägerier. Vi uppdaterar BankID kontinuerligt med nya skydd och nu uppmanar vi företag och myndigheter som använder BankID att de ska uppdatera sin implementation av BankID för att ta del av de nya säkerhetsuppdateringarna, säger Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, till Nyheter24.

I och med det nya tekniska gränssnittet uppmanas verksamheter alltså att uppdatera sina tjänster. Enligt Pataky är det så vi tillsammans ökar säkerheten omkring oss när det gäller just digitala tjänster.

Charlotte Pataky är pressansvarig hos BankID. Foto: Pressbild BankID

Så påverkas du av BankID:s förändring

Men vad innebär det för dig som privatperson, som är en av de miljontals användare av tjänsten?

Enligt Pataky behöver du inte göra mycket alls.

– Först och främst riktar detta sig till de som sysslar med finansiella transaktioner, i allt från kreditbolag till Skatteverket och olika myndigheter. Det går enklare för slutanvändaren, det går snabbare och är säkrare, säger hon och tillägger:

– Privatpersoner behöver inte göra något eller tänka på något förutom att ha senaste uppdateringar av BankID-appen och följa säkerhetsrutiner. Kom ihåg att BankID är din personliga e-legitimation som du aldrig ska använda på uppmaning av någon som kontaktar dig.

Uppdateringen man nu uppmanar företag, organisation och myndigheter att genomföra senast den 1 maj är ett led i BankID:s val att bland annat utesluta personnummer från identifieringsprocessen. Istället ska en rörlig QR-kod användas, som kräver att telefonen med mobilt BankID och datorn är på samma plats. Det kommer, enligt Pataky, att göra det svårare att genomföra bedrägerier.

Uppdateringen kommer dessutom innebära att man inte längre kommer inleda en identifiering eller underskrift genom att skriva in personnummer i en e-tjänst eller liknande. Istället ska du använda autostart eller den rörliga QR-koden.

BankID lanserar rörlig QR-kod. Nu uppmanas företag och myndigheter att uppdatera gränssnittet för att öka säkerheten för användarna. Foto: Fredrik Persson/TT

