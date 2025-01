Pensionär? Viktiga detaljerna för din plånbok 2025

Under 2025 kan en hel del svenskar se fram emot ett lättare tryck i plånboken. Detta efter att under en längre tid fått se det mesta stiga i pris: drivmedel, mat, transport och räntor. Men en ljusning hägrar, åtminstone enligt Nordnet Banks sparekonom Frida Bratt.

I en intervju med Nyheter24 redogör hon för att vissa grupper kan se fram emot flera förändringar av det positivare slaget. En av grupperna är landets pensionärer.

– Den som äger bostad och arbetar får det lättare i form av lägre bolåneräntor, sänkt skatt på arbete och pensioner och sparande. Om man däremot bor i hyresrätt behöver man dessvärre vänta sig fortsatta hyreshöjningar och om man blir arbetslös kommer förändringar av a-kassan sannolikt börja gälla från oktober i år.

LÄS MER: Så slipper du skattesmäll på din pension 2025

Frida Bratt, sparekonom. Foto: Pressbild Nordnet Bank

MISSA INTE: De får det knapert 2025 – blir ekonomiska förlorare



Pensionär? Detaljerna för en god ekonomi 2025

Utöver förändringarna i a-kassan och lägre bolåneräntor är en viktig detalj att a-kassans tak höjs men ersättningen trappas ned snabbare, bara efter 100 dagar.

– Om man dessutom har lån utan säkerhet, så kallade konsumtionslån, är de ännu dyrare nu eftersom ränteavdraget trappas ned för att slopas helt 2026. Vi får också förändringar i form av exempelvis höjd gräns för högkostnadsskydd för läkemedel.

Vilka viktiga råd och detaljer gäller för landets pensionärer 2025?

– Samma råd. Men också att man ser till att ta ut pensionen smart. Placera inte allt i räntor så fort du går i pension, utan se till att ha en del av din tjänstepension placerad i lite högre risk med exponering mot aktiemarknaden, så att den får chans att växa även under pensionärstiden, berättar hon.

LÄS MER: Nya skatteregler påverkar din pension 2025

Foto: Henrik Montgomery/TT

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Ekonomiska fallgropar du ska undvika 2025

När det kommer till dig som befinner dig i pensionsåldern, har Bratt ytterligare råd att ge. Du bör bland annat se till att ta ut pensionen från de försäkringar som ligger placerad till låg risk, så även de försäkringar som ligger till höga avgifter utan att kunna flyttas. Men i händelse av att du går i tankarna om att fortsätta arbeta ett tag till trots uppnådd pensionsålder, då kan det ge ett rejält klirr i portmonnän.

– Är du pigg och orkar arbeta delvis är det förstås ett sätt att dryga ut pensionen. Vid årsskiftet infördes regler för ett flexiblare uttag för tjänstepensionen, då att du kan pausa uttaget om du exempelvis börjar jobba lite deltid, säger Frida Bratt till Nyheter24.

Vilka ekonomiska fallgropar varnar du pensionärer för 2025?

– Både för pensionärer och andra gäller det faktum att konsumtionslån blir dyrare under 2025, eftersom avdragsrätten trappas ned. Det här är dyra lån, som nu blir ännu dyrare. Betala av de här lånen fortast möjligt. Ett annat råd är att inte ta ut all tjänstepension på kortast möjliga tid, på 5 år. Du kan som sagt komma att leva som pensionär under lång tid, och det kan bli knapert om du under en stor del av tid som pensionär måste leva endast på inkomstpensionen.

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu

Brytpunkten för skatten höjs

Frida Bratt uppmanar även dig som är pensionär eller befinner dig i pensionsålder att hålla koll på brytpunkten för statlig inkomstskatt ifall det skulle vara så att du har en hög pension. 2025 höjs nämligen brytpunkten till skillnad mot hur det såg ut 2024.

– Missa inte att kolla om du som pensionär har rätt till bostadsbidrag. Många har rätt till bidraget utan att veta om det. Kolla på Pensionsmyndighetens hemsida vad du har rätt till, avslutar Bratt med att säga till Nyheter24.

LÄS MER: Brytpunkt statlig skatt 2025 – det gäller för dig