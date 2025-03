LISTA: Här är alla avdrag du kan göra i deklarationen 2025

Advokat- och rättegångskostnader

Agent- och managerkostnader

Är du verksam i en bransch som exempelvis artist, idrottare, modell eller skådespelare så kan du göra avdrag för agent- och managerkostnader om du haft kortare uppdrag, som inte är att likställa med en anställning, under året som gått.

Allmänna avdrag

Arbetskläder

Arbetslös och kostnader

Arbetslöshetskassa

Arbetsredskap i form av dator och surfplatta

Arbetsredskap – instrument, maskiner med mera

Arbetsrum

Arrendeavgift

Bil i tjänsten

Bredband

Bärplockning

Inkomst från bärplockning är skattefri under förutsättningen att bären växer vilt, är egenhändigt plockade och att inkomsten uppgår till högst 12 500 kronor. Dock gäller inte skattefriheten om du anlitats av någon annan.

Dagbarnvårdare

För inkomståret 2024 var den skattefria ersättningen begränsad till 76 kronor per barn och dag (8 timmar), eller 9,50 kronor per barn och timme.

Under inkomståret 2025 höjs dock ersättning till 80 kronor per barn och dag (8 timmar), eller 10 kronor per barn och timme.