Du kan få 21 740 kronor i barnbidrag – så många barn krävs

Vissa familjer består av fler barn än andra. Men fler barn resulterar i mer pengar från Försäkringskassan i barnbidrag och flerbarnstillägg. Visste du att föräldrar kan, om de har många barn, få ut tiotusentals kronor varje månad?

Varje månad, oftast den 20:e, betalar Försäkringskassan ut barnbidrag till svenska föräldrar. Nu för tiden ligger det månatliga beloppet på 1 250 kronor per barn och månad, dessförinnan var det 1 050 kronor.

I takt med den ekonomiska utveckling som svenska hushåll genomlidit de senaste åren, med höga räntetoppar och allt dyrare priser på mycket i samhället, anser många att summan inte är tillräcklig.

Vissa anser att barnbidraget bör höjas

I en tidigare intervju med Nyheter24 har sparekonomen Christina Sahlberg redogjort för att om barnbidraget också skulle följa inflationstakten skulle det krävas att summan låg på mellan 1 500 till 1 600 kronor per månad. Dock skulle det krävas ännu mer.

– Om syftet med barnbidraget är att hjälpa till med grundläggande utgifter som kläder, mat och fritidsaktiviteter, kan en höjning till omkring 1 500 till 1 800 kronor per månad vara motiverad med tanke på den senaste tidens prisökningar, har hon sagt till Nyheter24.

Däremot kan man få rätt till ett flerbarnstillägg om man har två barn eller fler – vilket ser summan öka en aning varje månad.

Det finns däremot de individer som kan få ut tiotusentals kronor från Försäkringskassan. Men då krävs det att man också har förhållandevis många barn, jämfört med de som endast få ut barnbidraget varje månad.

Du kan få 21 740 kronor per månad i barnbidrag och flerbarnstillägg

I ett mejl till Nyheter24 redogör Försäkringskassan att antalet barn styr hur mycket barnbidrag och flerbarnstillägg som betalas ut.

Från 1 250 kronor per månad för ett barn stiger sedan summan med ett dubbelt barnbidrag och 150 kronor för två barn. Således blir den sammanlagda utbetalningen 2 650 kronor per månad i händelse av att du har två barn.

Därefter stiger summan snabbt.

Foto: Jessica Gow/TT

Tre barn resulterar i 3 750 kronor i totalt barnbidrag och 730 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 4 480 kronor per månad.

Fyra barn resulterar i 5 000 kronor i totalt barnbidrag och 1 740 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 6 740 kronor per månad.

Fem barn resulterar i 6 250 kronor i totalt barnbidrag och 2 990 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 9 240 kronor per månad.

Sex barn resulterar I 7 500 kronor i totalt barnbidrag och 4 240 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 11 740 kronor per månad.

Sju barn resulterar i 8 750 kronor i totalt barnbidrag och 5 490 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 14 240 kronor per månad.

Åtta barn resulterar i 10 000 kronor i totalt barnbidrag och 6 740 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 16 740 kronor per månad.

Nio barn resulterar i 11 250 kronor i totalt barnbidrag och 7 990 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 19 240 kronor per månad.

Tio barn resulterar i 12 500 kronor i totalt barnbidrag och 9 240 kronor i flerbarnstillägg. Det ger 21 740 kronor per månad.