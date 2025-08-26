Nya trafikregler införs här – börjar gälla 1 september

Från och med den 1 september införs nya trafikregler i en amerikansk delstat. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska antalet allvarliga olyckor på vägarna. Vad gäller?

Hastigheten på vägarna kan vara skillnaden mellan liv och död – och de senaste decennierna har myndigheter världen över försökt minska trafikolyckor genom tydligare regler och hårdare kontroller.

Fortkörning är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor. Trots detta kör många över tillåtna gränser, ofta av stress eller ouppmärksamhet. Nu införs nya åtgärder i den amerikanska delstaten för att vända trenden, rapporterar The Diary 24.

Från och med 1 september sänks hastighetsgränserna – i ett försök att rädda liv och skapa tryggare vägar.

Nya regler här – börjar gälla 1 september

Annons

Öka säkerheten och minska antalet trafikolyckor är anledningen till att nya hastighetsgränser införs i delstaten Illinois i USA. Förändringen sker genom det amerikanska lagförslaget HB 2934, och träder i kraft 1 september 2025, enligt The Diary 24.

Enligt det nya förslaget sänks hastighetsgränsen från 30 mph (cirka 48 km/h) till 20 mph (cirka 32 km/h) – i urbana områden.

I smala stadsgator och gränder sänks gränsen från 15 mph till 10 mph per timme. Dessa justeringar gäller platser där trafikflödet är tätt och fotgängare är vanliga – vilket ökar behovet av försiktig körning.

Orsaken? Nämligen statistiken på antalet dödsolyckor. Fortkörningen står för nästan 45 procent av alla dödsolyckor med motorfordon i delstaten, och mer än 35 procent av trafikrelaterade personskador, visar Illinois Crash Facts and Statistics från 2023.

Skickar ut brev med information

För att informera bilförare kommer delstatens transportmyndighet skicka ut brev. Under de första 60 dagarna efter att lagen trätt i kraft får förare som bryter mot de nya gränserna en varning, därefter väntar böter eller andra rättsliga åtgärder.

Medan vissa delstater i USA valt att höja vissa fartgränser, går Illinois en annan väg – i hopp om att färre liv ska gå förlorade på vägarna.