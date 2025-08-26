Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Motor

Nya trafikregler införs här – börjar gälla 1 september

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 21:00
Bil och bilväg med trafik.
Nya hastigheter på vägarna – berörs du? Foto: TT & Joshua A. Bickel/TT

Från och med den 1 september införs nya trafikregler i en amerikansk delstat. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska antalet allvarliga olyckor på vägarna. Vad gäller?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Motor, trafik

Hastigheten på vägarna kan vara skillnaden mellan liv och död – och de senaste decennierna har myndigheter världen över försökt minska trafikolyckor genom tydligare regler och hårdare kontroller.

Fortkörning är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor. Trots detta kör många över tillåtna gränser, ofta av stress eller ouppmärksamhet. Nu införs nya åtgärder i den amerikanska delstaten för att vända trenden, rapporterar The Diary 24.

Från och med 1 september sänks hastighetsgränserna – i ett försök att rädda liv och skapa tryggare vägar. 

LÄS MER: Är det farligt att tanka bilen efter klick-ljudet?

Nya regler här – börjar gälla 1 september

Annons

Öka säkerheten och minska antalet trafikolyckor är anledningen till att nya hastighetsgränser införs i delstaten Illinois i USA. Förändringen sker genom det amerikanska lagförslaget HB 2934, och träder i kraft 1 september 2025, enligt The Diary 24.

Enligt det nya förslaget sänks hastighetsgränsen från 30 mph (cirka 48 km/h) till 20 mph (cirka 32 km/h) – i urbana områden.

I smala stadsgator och gränder sänks gränsen från 15 mph till 10 mph per timme. Dessa justeringar gäller platser där trafikflödet är tätt och fotgängare är vanliga – vilket ökar behovet av försiktig körning.

Orsaken? Nämligen statistiken på antalet dödsolyckor. Fortkörningen står för nästan 45 procent av alla dödsolyckor med motorfordon i delstaten, och mer än 35 procent av trafikrelaterade personskador, visar Illinois Crash Facts and Statistics från 2023.

LÄS MER: Världens dyraste nybil är såld – så blev priset

Skickar ut brev med information

För att informera bilförare kommer delstatens transportmyndighet skicka ut brev. Under de första 60 dagarna efter att lagen trätt i kraft får förare som bryter mot de nya gränserna en varning, därefter väntar böter eller andra rättsliga åtgärder.

Medan vissa delstater i USA valt att höja vissa fartgränser, går Illinois en annan väg – i hopp om att färre liv ska gå förlorade på vägarna.

LÄS MER: Här har elbilar en genomsnittlig räckvidd på 50 mil

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
22:00
Nyheter
/ Utrikes

Skräckfyndet hittades i keso: "Borde inte hända"

Idag
21:42
Nyheter
/ Utrikes

FN inrättar råd för AI-råd

Idag
21:30
Nyheter
/ Utrikes

Köttätande parasit upptäckt på människa – det vet man

Idag
21:00
Nyheter
/ Utrikes

Nya trafikregler införs här – börjar gälla 1 september

Idag
20:52
Nyheter
/ Utrikes

Trump vill se dödsstraff för mord i Washington

Idag
19:42
Nyheter
/ Utrikes

Tavla stals av nazisterna – hittades i annons

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons