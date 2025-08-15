Nyheter24
Så mycket kan du få i pension – om du gör allt rätt

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 11:30
Det finns saker man kan göra under arbetslivet för att förbättra pensionen. Foto: Jessica Gow / TT & Pontus Lundahl/TT

Pensionerna i Sverige spretar rejält. Några får nästan 70 000 kronor i månaden – andra kämpar med att få grundskyddet att räcka. Samtidigt växer världens pensionskapital till nya rekordnivåer.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Medan vissa pensionärer i Sverige får ut närmare 70 000 kronor i månaden, kämpar andra med att få grundskyddet att räcka. Samtidigt fortsätter Pensionsmyndigheten jakten på försvunna miljarder från uppmärksammade skandaler – och världen slår nytt rekord i pensionskapital, rapporterar Dagens PS.

Några får nästan 70 000

Den allmänna pensionen i Sverige ligger för de flesta långt under 20 000 kronor i månaden. Men det finns ett fåtal som sticker ut rejält. De fem personer som i februari 2025 fick högst pension hade i snitt 69 800 kronor i månaden före skatt.

Bakom siffrorna ligger extremt långa och högavlönade yrkesliv, där vissa arbetat i över 54 år och valt att gå i pension först vid 78 års ålder. Det kan jämföras med genomsnittet i januari som låg på 17 100 kronor, eller garantipensionen på omkring 11 000 för ogifta och ännu lägre för gifta.

Enkel koll kan påverka din framtid

Enligt pensionsanalytiker räcker det att avsätta 30 minuter om året för att förbättra sin framtida pension. På så kort tid går det att granska fonder, risknivå och om skyddet för anhöriga är aktuellt.

Råden skiljer sig beroende på var man befinner sig i livet. En 30-åring bör fokusera på att få tjänstepension och spara i aktiefonder. 

För den som närmar sig pensionen kan det ge mycket att skjuta på uttaget eller se över skydd som inte längre behövs. 

– Pensionen är inget för snabba klipp. Tanken är att man ska välja en inriktning som ska funka under lång tid framöver, säger Dan Adolphson Björck från MinPension till Dagens PS.

Världens pensionspengar slår rekord

En ny rapport från OECD visar att pensionskapitalet i medlemsländerna nu nått 61,5 biljoner dollar, vilket är högre än rekordåret 2021. För Sveriges del innebar det en ökning med 17 procent till över 6 400 miljarder kronor.

Bland de nordiska grannländerna leder Danmark med drygt 8 100 miljarder. Störst ökning noterades dock i Turkiet, där pensionskapitalet steg med över 60 procent på ett år.

