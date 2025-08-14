Nyheter24
Larmet: 1 100 kronor fattas varje månad – mer pengar krävs

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 08:00
Plånbok och en trasig spargris.
Nu larmas det om att vissa individer inte får pengarna att räcka till varje månad. Foto: Janerik Henriksson/TT & Rikard Collsiöö/TT

Att studera är något många ägnar tid åt för att på så sätt skapa sig en framtid inom en bransch man vill vara yrkesverksam inom. Men under studietiden finns risken att pengarna inte räcker till. Det menar ekonomen Sharon Lavie.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Inför höstens studiestart väntas närmare 300 000 personer ha antagits till diverse utbildningar och kurser. Av dem väntas därtill en stor andel söka pengar från Centrala studiestödsnämnden, CSN, uppger Sveriges Radio.

MISSA INTE: Mynt hittades i syltburk – sålt för 22 800 kronor

Hon larmar om studenternas ekonomi: "Det här går faktiskt inte riktigt ihop"

Det visar sig dock att vissa oroar sig för studenternas välbefinnande. Sparekonomen Sharon Lavie larmar nämligen om en stor risk många studenter står inför, nämligen att pengarna inte kommer räcka till.

För radiokanalen redogör hon för en analys hon genomfört som visar på den stora skillnaden hon menar finns. Inte minst när man tittar på de pengar studenter kan få från myndigheten och den faktiska genomsnittskostnaden för att leva.

– Jag har gjort en helt vanlig budget där jag lagt in studiemedel som enda inkomstkälla och testat att stoppa in de utgifter en student har, med en rekommenderad hyra från Sveriges förenade studentkår och därefter de kostnader som Konsumentverket tagit fram med sina kostnadsberäkningar. I de kostnaderna har jag till och med skurit ner på vissa poster för att spegla studenternas situation, till exempel att det ofta ingår internet i hyran. Jag ser att det här går faktiskt inte riktigt ihop, säger Lavie till Sveriges Radio.

MISSA INTE: 300 000 betalkort slutar snart fungera här – de drabbas

Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

Det fattas mer än 1 100 kronor 

När hon sedan lägger ihop alla kostnader den genomsnittliga studenten står inför så skiljer det över 1 100 kronor i vad som betalas ut av CSN och vad det kostar att leva som student i Sverige.

– Summan av alla kostnader landar på 14 666 kronor och studenter får 13 500 kronor i både bidrag och lånedel. Så det går ju inte riktigt ihop. Här finns det ett knep där man, om studerar och är under 29 år, kan ansöka om bostadsbidrag. Det är ju nästan nödvändigt för studenter att ansöka om det bidraget för att få budgeten att gå ihop. 

LÄS MER: Bidraget höjs: De får mer i plånboken 2026

CSN: 500 000 studerar med studiemedel

CSN å andra sidan redogör för att det visserligen finns studenter som kan ha det knapert, men att man inte baseras sina beräkningar utifrån ett snitt.

Myndighetens analytiker, Jonas Larsson, redogör för Sveriges Radio att det inte finns genomsnittliga budgetar för genomsnittliga utgiftsposter för genomsnittliga studenter. 

– Det kanske är för att det totalt sett är så många personer som studerar med studiemedel, mer än 500 000, och deras livssituation varierar ju jättemycket.

LÄS MER: Varning till bankomat-användare: Tjuvar slår till här

