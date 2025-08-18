Bilmärket blöder pengar – ger upp i Europa

VinFast hade stora planer på att erövra både Europa och USA och bli en global bilspelare. Nu ser det i stället ut som att den vietnamesiska biltillverkaren backar från både Europa och USA efter tunga förluster och minskat intresse.

Det rapporterar norska TV2.

Storsatsning som misslyckades

När VinFast lanserades på den europeiska marknaden 2022 var ambitionerna höga. Företaget har tidigare pekat ut Norden som en viktig marknad.

Sedan dess har de etablerat sig i länder som Tyskland, Frankrike och Nederländerna men försäljningen har uteblivit.

Bilarna har fått hård kritik i oberoende tester där bristande byggkvalitet ofta lyfts fram.

En ingenjör som tidigare arbetade för företaget ska dessutom ha blivit avskedad efter att ha påtalat allvarliga säkerhetsproblem.

Förluster i miljardklassen

Enligt branschtidningen Automotive News uppgick VinFasts förlust till motsvarande 6,4 miljarder kronor under årets första kvartal.