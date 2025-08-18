Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Bilmärket blöder pengar – ger upp i Europa

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 20:00
VinFast lämnar Europa. Foto: Hau Dinh/AP/TT

VinFast hade stora planer på att erövra både Europa och USA och bli en global bilspelare. Nu ser det i stället ut som att den vietnamesiska biltillverkaren backar från både Europa och USA efter tunga förluster och minskat intresse.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar norska TV2.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Storsatsning som misslyckades

När VinFast lanserades på den europeiska marknaden 2022 var ambitionerna höga. Företaget har tidigare pekat ut Norden som en viktig marknad.

Annons

Sedan dess har de etablerat sig i länder som Tyskland, Frankrike och Nederländerna men försäljningen har uteblivit.

Bilarna har fått hård kritik i oberoende tester där bristande byggkvalitet ofta lyfts fram.

En ingenjör som tidigare arbetade för företaget ska dessutom ha blivit avskedad efter att ha påtalat allvarliga säkerhetsproblem.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Förluster i miljardklassen

Enligt branschtidningen Automotive News uppgick VinFasts förlust till motsvarande 6,4 miljarder kronor under årets första kvartal.

Företaget väljer därför att fokusera på den asiatiska marknaden där försäljningen går bättre. Särskilt den inhemska marknaden Vietnam går bra.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:00
Nyheter
/ Motor

Bilmärket blöder pengar – ger upp i Europa

Idag
17:30
Nyheter
/ Motor

Parkeringsavgift på tio kronor slutade i rättegång

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

Nya parkeringsregler för elbilar – tvingas ladda

Igår
16:30
Nyheter
/ Motor

Världsrekord: Polestar 3 kör 935 kilometer på en laddning

Igår
07:00
Nyheter
/ Motor

Djuren kan gnaga sönder din bil – då får du ingen ersättning

Lördag
19:30
Nyheter
/ Motor

Mekaniker varnar för bilarna – bör undvikas till varje pris

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons