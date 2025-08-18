Bilmärket blöder pengar – ger upp i Europa

Det rapporterar norska TV2.
LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion
Storsatsning som misslyckades
När VinFast lanserades på den europeiska marknaden 2022 var ambitionerna höga. Företaget har tidigare pekat ut Norden som en viktig marknad.
Sedan dess har de etablerat sig i länder som Tyskland, Frankrike och Nederländerna men försäljningen har uteblivit.
Bilarna har fått hård kritik i oberoende tester där bristande byggkvalitet ofta lyfts fram.
En ingenjör som tidigare arbetade för företaget ska dessutom ha blivit avskedad efter att ha påtalat allvarliga säkerhetsproblem.
Förluster i miljardklassen
Enligt branschtidningen Automotive News uppgick VinFasts förlust till motsvarande 6,4 miljarder kronor under årets första kvartal.
Företaget väljer därför att fokusera på den asiatiska marknaden där försäljningen går bättre. Särskilt den inhemska marknaden Vietnam går bra.