Varning för stor bluff – se upp för "annonserna"

Säkerhetskollen går nu ut med en skarp varning till allmänheten. Man bör se upp för bluff-annonser som sprids snabbt i sociala medier.

Att allt i från banker, myndigheter och företag allt oftare varnar allmänheten för bedrägerier har knappast undgått någon. Numera finns risken att hamna i klorna på bedragare överallt i samhället, från telefonbedrägeri och phishing till fysiska hembesök där bluffmakare roffar åt sig tillhörigheter och pengar från sina offer.

Polisen agerar efter bedrägerier mot äldre

En grupp som är extra utsatt är äldre, som bedragare ofta siktar in sig på. Nyheter24 kunden nyligen rapportera om hur polisen i Malmö fått in mängder med anmälningar från just äldre som utsatts för bedrägeriförsök, eller fullt genomförda bedrägerier.

Som en följd av det har polisen agerat och ämnar skicka tusentals vykort till äldre för att varna om riskerna.

Varning för nya bedrägerier

I och med sociala mediers framfart har dessutom andelen bedrägerier på diverse plattformar ökat lavinartat.

Nu har ännu en varning riktats mot allmänheten. Säkerhetskollen skriver nämligen om Stöldskyddsföreningens varningar om upprepade bluffannonser som florerar i sociala medier.

”SSF har under de senaste veckorna noterat omfattande annonskampanjer för falska butiksutförsäljningar. Butikerna lockar antingen med stora rabatter eller påstår att butiken upphör och att de säljer ut hela lagret”, skriver Säkerhetskollen på den egna hemsidan.

De redogör för att bluffkampanjerna delas upp i två kategorier: den ena bestående av annonser från välkända varumärken, den andra består av annonser för falska och påhittade butiker som har utförsäljning.

Varningen: Klicka inte

För att undvika att råka klicka på en annons som visar sig vara en bluff finns fem enklare åtgärder du ska känna till:

Klicka inte på annonser, leta istället upp butikernas webbplatser Använd gatuvyn på Google Maps eller Apple Maps för att kontrollera om butiken existerar Har butiken ingen fysisk adress är det med stor sannolikhet en bluff Läs recensioner om företaget Kolla om det finns Facebook-sidor till företaget och kontrollera ”om”-fliken och eventuella recensioner

Så kan bluff-annonserna se ut

Exempel på bluffannonser från välkända varumärken som florerar är bland annat BOSE Outlet och Outlet Shop. Annonserna är falska.

Foto: Skärmavbild Säkerhetskollen.se