Slipp betala tillbaka bostadsbidraget – det krävs

Tusentals svenskar får varje månad bostadsbidrag utbetalt. I vissa fall kan man dock krävas tillbaka på pengar – i andra slipper man betala, trots att ett återkrav kan begäras.

2024 mottog omkring 150 000 hushåll bostadsbidrag från Försäkringskassan. Av dem utgjordes 83 procent av barnfamiljer.

Färre får bostadsbidrag i dag än 2005

Enligt myndigheten har dock andelen hushåll som mottar bidraget minskat kraftigt de senaste 20 åren, och en av anledningarna sägs vara att färre söker och kan beviljas bidraget på grund av högre inkomster.

Därtill har även taket för bostadsbidraget varit oförändrat sedan 1997. Samtidigt har bostadskostnaderna ökat avsevärt.

Bostadsbidrag? Storleken på bidragen varierar

Hur mycket man kan få i bidrag skiljer dock rejält utifrån flera parametrar så som ålder, familjesituation och hur många barn som finns i hushållet. Vissa kan få 1 300 kronor per månad, andra kan få upp emot 3 400 till 5 200 kronor per månad.

Skulle dina uppgifter inte stämma, exempelvis inkomstuppgifter, så kan beslutet komma att dras tillbaka. Har du haft högre inkomster än vad du uppgav i ansökan så blir du helt enkelt återbetalningsskyldig.

I vissa fall kan du dock undkomma ett återkrav.

Då slipper du betala tillbaka bostadsbidraget

Försäkringskassan redogör på den egna hemsidan att du inte behöver betala tillbaka pengarna om beloppet inte överstiger 1 200 kronor.

”Du behöver inte betala tillbaka om beloppet är mindre än 1 200 kronor. Samma gräns gäller för den som fått för lite bostadsbidrag, då belopp under 1 200 kronor inte ger rätt till någon extra utbetalning”, slår myndigheten fast på sin hemsida.