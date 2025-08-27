Från och med i höst kommer det gå att köpa julmust med alkohol. Här får du veta mer om den nya drycken och när den kommer.

I år kommer man för första gången någonsin kunna köpa julmust med alkohol.

På julen är det oftast julöl eller vin som serveras till julbordet på julaftonskvällen. Eller julmust, för den som inte vill dricka alkohol till maten.

Nu kan du köpa julmust med alkohol

Men nu har Herrljunga Drycker tagit fram en julmust, som passar utmärkt till julbordet men ändå ger lite sting i glaset.

Musten beskrivs som gyllenbrun, mustig, vuxen, och något som passar utmärkt till ett svenskt julbord.

– Allt började vid ett julbord där jag funderade på vad jag skulle dricka till maten, säger Nina Hagman, Marknads- & Innovationschef på Herrljunga Drycker AB, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vin känns helt fel till sill och revben, och julöl är inte min grej. Jag har länge saknat en god, mustig vuxendryck med tydlig julkänsla – något som fungerar både till julbordet och på egen hand. Jag älskar julmust, men vill också kunna skåla vuxet.

Då finns julmusten att köpa

Musten kommer att finnas i två varianter. Den första är en mellanmust med 2,2 procent. Den beskrivs som rund och mustig men något mindre söt än originalet, vilket ger en friskare och mer balanserad profil. Den har även en lätt beska som ger en mer vuxen balanserad smak och gör att den passar bra även till mat.

Den andra sorten är en starkmust på 4,5 procent. Den ska vara lite fylligare med ett kraftfullt djup. Denna dryck passar de som gillar traditioner men vill ha något utöver det vanliga, skriver Herrljunga Drycker.

Julmust med alkohol kommer finnas tillgänglig från 1 oktober.