Det händer om du skriver fel OCR-nummer

Vad händer egentligen om man skriver in fel OCR-nummer i samband med att man betalar räkningen? Det har Konsumentverket svarat på.

Alla som någon gång betalat en räkning har kommit i kontakt med OCR-nummer, vilket är ett slags referensnummer som används för att koppla en betalning till rätt kund och faktura.

Och inte sällan är detta nummer en längre sifferkombination som man behöver skriva in, där det gäller att man kollar både en och två gånger att allt stämmer.

Men om man av misstag skulle skriva in fel OCR-nummer, vad händer egentligen då och vad ska man göra om man får en betalningspåminnelse? Just det har Konsumentverket fått och svarat på.

Foto: Patrik Lundin/SvD/TT

Annons

Det kan du göra om du skrivit fel OCR-nummer

Det första steget, om det råkat bli fel OCR-nummer, är att du kontaktar företaget som skickat räkningen för att delge vad som hänt och rådfråga dem om hur detta kan hanteras, uppger Konsumentverket på den egna hemsidan.

"Det kan vara så att du behöver betala påminnelsen du fått. Det är ditt ansvar att betala en faktura i rätt tid och på rätt sätt", skriver de vidare och fortsätter sedan:

"Behöver du betala på nytt bör du få tillbaka summan du betalat till fel OCR-nummer. Detta enligt en allmänjuridisk princip kallad condictio indebiti. Enligt denna princip är huvudregeln att utbetalningen ska återgå till konsumenten vid misstagsbetalning, så länge den som mottagit betalning inte hunnit inrätta sig efter den. Meddela i så fall företaget så fort som möjligt att du önskar en återbetalning."

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Företaget som skickat räkningen kan, enligt myndigheten, ha rätt till ersättning för den eventuella kostnad de behövt hantera på grund av den felaktiga betalningen.