Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bostad

Anrik villa med slottskänsla till salu – här är priset

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 15:30
En anrik villa från 1907 söker en ny ägare. Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen

En anrik villa med sjöutsikt från 1907 söker en ny ägare.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Bostad

Fyravåningshuset, som ligger på Villa Backa 1 i Höör, har en boarea på 403 kvadratmeter, och ligger på en 4 462 kvadratmeter stor tomt. 

"En extraordinär slottsliknande villa i nationalromantisk stil från år 1907 – ett storslaget boende i en klass för sig", skriver mäklarfirman som står för försäljningen på sin hemsida.

LÄS MER: Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Anrik villa från 1907 till salu

Villan är byggd år 1907 och är bevarad med många av sina ursprungliga detaljer, så som spegeldörrar, stuckaturer, öppna spisar och det originella trägolvet. Det finns även ett flertal badrum och walk-in-closets, samt två kök, en vinkällare, ett biljardrum och ett bibliotek. Dessutom finns det uppemot tio stycken sovrum. 

Annons

Bostaden har även en terass med sjöutsikt, och en stor trädgård. 

"Parkliknande storslagen trädgård som fortsätter i ortens stadspark, oändlig plan gräsmatta omgiven av höga lövträd, grusad allé och uppfart och lummig backe ned mot Backadammen där man kan fiska", skriver mäklarfirman om tomten.

Höör ligger cirka 20 minuter från Lund, och en bara en halvtimme från Malmö. 

LÄS MER: Amanda gick på toa i sin bostad – krävdes på 14 000 kronor

Så mycket kostar den

Annons

Prislappen? Just nu ligger utgångspriset för villan på Villa Backa 1 på saftiga 17,5 miljoner kronor. Här kan du se bilder från den anrika villan: 

Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Annons
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.
Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.

LÄS MER: Nytt seniorboende i lyxig regnskog – 20 minuter från stan

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:44
Nyheter
/ Inrikes

35-årig man död i motocrossolycka

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Anrik villa med slottskänsla till salu – här är priset

Idag
14:50
Nyheter
/ Inrikes

MSB kallar till extramöte efter cyberattacken

Idag
14:34
Nyheter
/ Inrikes

Fångar ska sitta inlåsta längre – förslag klart

Idag
14:03
Nyheter
/ Inrikes

Ica-butiken förbjuder unga att handla i grupp: "Fungerat bra"

Idag
13:38
Nyheter
/ Inrikes

Så många har drabbats av utpressarnas cyberattack

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons