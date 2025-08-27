Anrik villa med slottskänsla till salu – här är priset

En anrik villa med sjöutsikt från 1907 söker en ny ägare.

Fyravåningshuset, som ligger på Villa Backa 1 i Höör, har en boarea på 403 kvadratmeter, och ligger på en 4 462 kvadratmeter stor tomt.

"En extraordinär slottsliknande villa i nationalromantisk stil från år 1907 – ett storslaget boende i en klass för sig", skriver mäklarfirman som står för försäljningen på sin hemsida.

Anrik villa från 1907 till salu

Villan är byggd år 1907 och är bevarad med många av sina ursprungliga detaljer, så som spegeldörrar, stuckaturer, öppna spisar och det originella trägolvet. Det finns även ett flertal badrum och walk-in-closets, samt två kök, en vinkällare, ett biljardrum och ett bibliotek. Dessutom finns det uppemot tio stycken sovrum.

Bostaden har även en terass med sjöutsikt, och en stor trädgård.

"Parkliknande storslagen trädgård som fortsätter i ortens stadspark, oändlig plan gräsmatta omgiven av höga lövträd, grusad allé och uppfart och lummig backe ned mot Backadammen där man kan fiska", skriver mäklarfirman om tomten.

Höör ligger cirka 20 minuter från Lund, och en bara en halvtimme från Malmö.

Så mycket kostar den

Prislappen? Just nu ligger utgångspriset för villan på Villa Backa 1 på saftiga 17,5 miljoner kronor. Här kan du se bilder från den anrika villan:

Foto: Mäklarfirman Skeppsholmen.

