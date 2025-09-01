Nyheter24
Nu får 4,7 miljoner svenskar viktig post från kyrkan

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 09:00
En svensk kyrka och brevlådor på rad.
Före 3 september kommer kuvertet från Svenska kyrkan. Foto: Martina Holmberg/TT

Nu skickas röstkorten ut inför kyrkovalet – alla ska ha dem senast den 3 september.

Mathilda Lundqvist
Nyhetschef

Ämnen:

Svenska kyrkan, Brev

Vart fjärde år är det kyrkoval i Sverige, och 2025 är ett av dem. Kyrkovalet, där alla medlemmar i Svenska kyrkan äldre än 16 år får rösta, äger rum 8–21 september.

Det är genom kyrkovalet som svenska medlemmar har chans att påverka hur verksamheten ska styras under de kommande åren. Likaså hur resurserna ska fördelas. 

Totalt röstar man om representanter på tre olika nivåer:

  • Kyrkofullmäktige, som styr den lokala församlingens arbete. Detta är ett lokalt val.
  • Stiftsfullmäktige, som styr stiftets arbete, med uppdrag att främja församlingslivet Detta är ett regionalt val.
  • Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, som beslutar i frågor av nationell betydelse. Detta är ett nationellt val.

Inte fått röstkort för kyrkovalet 2025? Gör såhär

Med anledning av detta skickas röstkorten nu ut till de omkring 4,7 miljoner svenskar som är röstberättigade i kyrkovalet 2025. 

Alla unga vuxna medlemmar i åldrarna 16-30 kommer också få ett digital utskick i Kivra. Detta för att påminna dem om att hålla utkik i brevlådan, så kuvertet från Svenska kyrkan inte missas.

Innan 3 september ska alla röstberättigade medlemmar få hem sina röstkort. Inte fått hem något? Så här skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande:

"Om du inte fått något röstkort kontaktar du din församling som kan utfärda ett dubblettröstkort. Du kan också, med hjälp av Bank-ID,  hämta och skriva ut ett nytt röstkort via webben."

