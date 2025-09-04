De blir värst drabbade av stora pensionsförändringen

En pensionsgas ska införas. Men är verkligen alla vinnare i och med förändringen? Nyheter24 frågade pensionsekonomen Trifa Chireh.

– Det kan skapa osäkerhet, säger hon till Nyheter24.

Förra veckan lät riksdagens pensionsgrupp redogöra för den gas som man ämnar att sjösätta. Från och med 2027 ska gasen aktiveras som resulterar i 100 kronor mer per månad för landets äldre. Den gör det nämligen möjligt att få ett tillskott i plånboken om det finns ett överskott i inkomstpensionssystemet – då fördelas pengarna mellan pensionärerna.

Stor förändring i pensionssystemet – men det löser inte allt

Efter förkunnandet av att gasen införs rapporterade Nyheter24 om pensionsekonomen Trifa Chirehs syn på det hela. Och om hon ansåg att en gas verkligen är tillräckligt.

– Gasen är positiv men den löser inte allt. Det finns två huvudsakliga sätt att långsiktigt stärka pensionerna. Dels gasen, som delar ut överskott när det finns, dels en höjning av pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till exempelvis 18,5 procent. Gasen ger en snabb men begränsad effekt, medan höjd avgift bygger en stabilare grund för framtiden. Kombinationen av båda skulle skapa både kortsiktiga och långsiktiga vinster, sa hon då till Nyheter24.

Trifa Chireh, pensionsekonom.

De är förlorarna när pensionsgasen införs

Samtidig som mer kan göras, och införandet av en gas kan ses som positivt, så lär det också finnas de som inte kan ses som vinnare i och med införandet. Snarare tvärtom.

Nu berättar pensionsekonomen Trifa Chireh vilka begränsningar, och vilka som drabbas av dem, som kan finnas i och med införandet av en pensionsgas.

– Vissa menar att gasen riskerar att bli för politisk, eftersom den styrs av regler som politikerna bestämmer. Det kan skapa osäkerhet och göra att dagens pensionärer får lite mer nu, men att det sker på bekostnad av framtida generationer som då får mindre, eftersom bufferten i systemet minskar när överskotten delas ut i dag.

Med andra ord kan framtidens pensionärer vara de som helt enkelt får mindre i pensionsgas och således får ses som de verkliga förlorarna.