Lever du i en barnfamilj med ansträngd ekonomi? Det finns sätt för att få pengarna, och inte minst barnbidraget, att räcka längre. Det slår sparekonomen Christina Sahlberg fast i en intervju med Nyheter24.

Varje månad den 20:e landar barnbidragen på svenska föräldrars konton. Så även flerbarnstillägget, utifall man har fler än två barn.

Att få ekonomin att räcka kan vara en utmaning för de allra flesta, inte minst barnfamiljer.

Onsdagen den 3 september förkunnade Tidöpartierna att man kommer ge ekonomiskt utsatta barnfamiljer mer pengar i plånboken genom en höjning av bostadsbidraget. Ökningen skrivs till mellan 800 till 1 000 kronor per månad.

Höjt bidrag ska hjälpa barnfamiljer – kritiken: "Valfläsk och ett gränslöst"

En som dock inte var imponerad över beskedet var Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Janine Alm Ericsson.

”Det finns inget stopp för Tidögängets fräckhet”, sa hon i en kommentar till Aftonbladet.

Bakgrunden till kritiken är hennes hänvisning till regeringens tidigare beslut att ta bort det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget. Den nu aviserade höjningen av bostadsbidraget menar hon inte kompenserar för det.

”Det är viktigt att stärka upp barnfamiljernas ekonomi – men det här är valfläsk och ett gränslöst hyckleri”.

3 sätt för att få barnbidraget att räcka längre

Alla de föräldrar som, av en eller annan anledning, har en ansträngd ekonomi kan agera för att se till att barnbidraget inte missbrukas, utan istället används till bra och nödvändiga saker. Det menar sparekonomen Christina Sahlberg.

I en intervju med Nyheter24 ger hon tre tips för att bidra till ett bra användande av barnbidraget:

Öronmärk bidraget: Bestäm redan innan pengarna kommer vad de ska gå till, exempelvis mat, kläder, fritidsaktiviteter eller en buffert. Då minskar risken att pengarna "försvinner". Prioritera nödvändiga utgifter: Lägg pengarna på det som är absolut viktigast för barnens vardag: mat, kläder, skolmaterial och transporter. Planera för större utgifter: Om familjen har många barn kan det vara klokt att spara en del av bidraget för kommande större kostnader, till exempel vinterkläder, skolstart eller fritidsavgifter.

Det finns risker förenat med att leva med en ansträngd ekonomi och sedan motta barnbidraget.

Likväl som du kan ta höjd för att nyttja pengarna till nödvändigheter, kan det åt det andra hållet finans fallgropar du bör undvika.

– Att använda barnbidraget till saker som inte är nödvändiga kan skapa problem senare i månaden. När pengarna landar på kontot är det lätt att de blandas med övriga inkomster och försvinner snabbt. Att ha en tydlig plan gör att man får mer nytta av stödet, säger Sahlberg.

Christina Sahlberg är sparekonom på jämförelsetjänsten Compricer. Foto: Eric Josjö/TT

Det bör alla barnfamiljer med ansträngd ekonomi göra

Nyheter24 ber Christina Sahlberg redogöra för vilka tips svenska barnfamiljer, med en ansträngd ekonomi, kan ta till sig för att stärka den ekonomiska situationen. Uppmaningen är tydlig:

– Sätt upp en enkel hushållsbudget där barnbidraget är en tydlig del. Det gör det lättare att se vart pengarna tar vägen, säger hon och fortsätter:

– Se över alla kostnader som inte är “måste”-kostnader. Vilka vill vi ha kvar och vilka kan vi kapa eller dra ner på? Glöm inte matkostnaderna som ofta är stora för en familj. Att handla i en lågprisbutik kan spara många tusenlappar om året för en familj liksom att handla varor i säsong, med kort utgångsdatum och när det är rea.