Polisen varnar personer i Älmhult – lämna inte detta ute

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 15:00
Varje vecka rapporteras nya inbrott och stölder från fritidshus och uthus i Älmhults kommun. Nu går polisen ut med en varning till allmänheten.

Alice Adler
Stölder

De mest stulna föremålen är ofta röjsågar, motorsågar, åkgräsklippare och batteridrivna borrmaskiner, skriver Smålandsposten

Polisens varning till husägare i Älmhult

Polisen uppmanar nu allmänheten att vara vaksam och tänka igenom var man förvarar värdefulla maskiner och verktyg.

– Vi avråder från att ha det i uthus och fritidshus för tjuvarna tar sig in lätt. Ha det inte där för det är jättemånga stölder av just röjsågar, motorsågar, åkgräsklippare och batteridrivna borrmaskiner, säger polisens presstalesperson Staffan Käll till tidningen. 

Åkgräsklippare värd 100 000 kronor stulen

Så sent som för två veckor sedan stals en åkgräsklippare till ett värde av 8 000 kronor i Hamneda. Även i Strömsnäsbruk upptäcktes en stöld från en container där en åkgräsklippare värd 100 000 kronor försvunnit. 

– Är det möjligt att förvara det i bostadshus, som till exempel källaren, vore det bra, avslutar Käll. 

