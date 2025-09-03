Seniorernas hårda kritik mot bankerna: "Det är oacceptablet"

I en intervju med tidningen Senioren riktar SPF Seniorernas förbundsordförande hård kritik mot regeringen och svenska banker.

– Det är oacceptabelt att bankernas säkerhet fortfarande är så dålig.

I tid och otid utsätts svenskar för bedrägerier. Landets äldre är särskilt utsatta och det är framför allt dem som bedragarna vill åt för att försöka roffa åt sig tillgångar och besparingar.

Hård kritik mot bankerna: Äldre luras på sina pengar

De senaste åren har andelen bedrägerier kommit att bli vanligt förekommande och många riskerar att hamnar i klorna på bluffmakarna. Därför väljer nu organisationen SPF Seniorernas förbundsordförande, Maria Larsson, att uttala sig om riskerna. Hon svingar hård kritik mot en central instans, nämligen bankerna och deras säkerhet hon menar är bristfällig.

– Det är oacceptabelt att bankernas säkerhet fortfarande är så dålig att det är möjligt att lura äldre på deras besparingar, slår hon fast i en intervju med tidningen Senioren.

SPF Seniorernas förbundsordförande, Maria Larsson. Foto: Pressbild SPF Seniorerna/Margareta Bloom Sandebäck

Hon anser nämligen att bankerna, och landets regering, inte får ”slå sig till ro” utan måste investera i att förbättra säkerheten. Bankernas tjänster har enligt Larsson visat sig vara så pass riskfyllda att personer luras på sina pengar.

– De säkerhetsåtgärder som vissa banker just har infört och andra håller på att införa måste vara standard och kundernas utgångsläge. Det ska inte vara någon särskild tjänst som banker till och med tar extra betalt för.

Kravet för att stävja bedrägerierna: Skärp säkerheten

Hon menar dessutom att regeringen valt att inte besvara flera centrala frågor som ställts av organisationen, så som vad man anser om ett skärpt europeiskt regelverk, den så kallade betaltjänstförordningen. På frågan om när begränsningar görs kring spridning av personuppgifter på digitala söktjänster görs, har också svaren uteblivit.

SPF Seniorernas förbundsordförande Maria Larsson efterlyser en skärpt lagstiftning som tvingar bankerna att se över och skärpa säkerheten. På så sätt minskar risken att äldre luras på sina tillgångar.