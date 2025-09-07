Det händer med ditt bolån när du dör – kan skilja mycket

Många har ett bolån i Sverige. Men vad händer egentligen den dagen man avlider? Finns det något man bör ha i åtanke?

"När någon avlider och har ett bolån påverkas lånet olika", skriver SBAB:s presschef Catharina Henriksson till Nyheter24.

Uppskattningsvis 40 procent av svenska hushåll har i dag ett bolån. Att belåna sig för att köpa bostad är med andra ord inget ovanligt och gör det möjligt för folk att införskaffa sig drömboendet.

Vad händer med bolånet när man dör?

Men vad sker egentligen med bolånet den dagen man avlider? Rimligtvis kan man tro att lånet hanteras av dödsboet. Faktum är dock att ett bolån påverkas olika beroende på flera aspekter.

"När någon avlider och har ett bolån påverkas lånet olika beroende på om det finns efterlevande eller arvingar, samt vem som kan eller vill överta bostaden som utgör säkerhet för lånet", skriver Catharina Henriksson, presschef på SBAB till Nyheter24 och tillägger:

"Bolånet överförs inte automatiskt till barn eller andra anhöriga, utan det är dödsboet som är ansvarigt för att administrera lånet. Övertagande av lånet kräver alltid bankens godkännande efter genomförd kreditprövning".

Annons

Catharina Henriksson, presschef på SBAB. Foto: Pressbild SBAB

Tre scenarier: Det kan hända med bolånet

Vad händer då med bolånet när man dör?

Henriksson svarar genom att lista tre separata situationer och vad som sker med bolånet:

Annons

Om det finns en medlåntagare eller efterlevande partner till exempel make/maka/sambo som står på lånet, fortsätter den personen att vara solidariskt betalningsansvarig, det vill säga för hela skulden, inklusive ränta och amorteringar, och dödsboet tar över den avlidna personens ansvar. Fastigheten eller bostadsrätten ingår i dödsboet och vid arvsskiftet kan den efterlevande eller andra arvingar som får bostaden i sitt skifte ansöka om att överta lånet i sin helhet. Banken gör då en kreditprövning utifrån deras ekonomi. Godkänns det kan de överta lånet. Barn ärver aldrig skulder – i men samband med arvskiftet ska dödsboet dock hantera såväl tillgångar som skulder. Det innebär bland annat att bostaden kan behöva säljas för att täcka lösen av bolånen och övriga skulder. Om dödsboets tillgångar inte räcker för att lösa alla skulder kan dödsboet behöva sättas i konkurs.

Saknas tillgångar? Då kan dödsboet försättas i konkurs

Skulle det inte finnas några efterlevande, eller något testamente för den delen heller, då ärver Allmänna arvsfonden. Samtliga tillgångar i dödsboet realiseras och i och med försäljningen av bostaden får banken betalt i förhållande till värde och pant.