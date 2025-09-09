Föremålen Kronofogden kan ta – även om du inte har skulder

Har du koll på att Kronofogden kan utmäta föremål som du lånar ut till någon eller som rentav finns i ditt hem, även om du själv inte har skulder?

Kronofogden har i uppdrag att hjälpa den som vill få betalt samtidigt som de ska ge stöd och råd till den som ska betala.

I de fall det behövs kan myndigheten göra en så kallad utmätning, men visste du att de kan utmäta föremål om de används av en person med skulder, även om det är någon annan som äger dem? Så är nämligen fallet.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Smycken och klockor som du lånat ut kan utmätas

I en intervju med GP har kronoinspektören Dennis Blomfeldt berättat att föremål så som bilar, klockor och smycken, vilka används av en person med skulder, alltså kan utmätas eftersom de då kan anses vara i personens besittning.

– Har du klockan på din arm så har du den i besittning, 100 procent, säger han till tidningen.

Foto: Torstein Bøe/NTB/TT

Om det är så att du lånat klockan av någon är det upp till den personen att sedan föra fram bevis – i form av köpekontrakt eller kvitton – för att denne är ägaren till klockan och det är då tingsrätten som fäller ett avgörande.

Prylar kan utmätas på grund av sambons skulder

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Vidare lyfter GP fram hur det inte bara är utlånade föremål som utmätas, utan det kan också vara så att saker du har i ditt hem kan utmätas om det är så att din sambo har skulder hos Kronofogden.

– Har ni en Ming-vas hemma som är värd 100 000 kronor och du säger att det är din vas – men din sambo har skulder – då får du styrka att det är din vas. Finns det exempelvis inget kvitto så kan vi utmäta vasen för din sambos skuld, förklarar Dennis Blomfeldt och uppmanar därför de som är sambos att spara viktiga kvitton och handlingar:

– Det är jättebra. Bilder är också bra. Om du hittar den stora kärleken imorgon, fotografera hemmet hos din nya kärlek innan du flyttar dit dina grejer. Då kan du visa hur det såg ut innan du tog dit dina saker.