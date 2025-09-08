Ny studie ger 20 000 kronor – men bara till vissa

En ny studie vill ta reda på hur svenskar påverkas av en "morot", för att ta beslut. Vissa kommer att få pengar, gåvor eller en möjlighet att vinna 20 000 kronor.

Hur påverkas vi av en belöning egentligen? En ny studie från Lunds universitet vill nu ta reda på exakt detta. Samtidigt erbjuds tusentals svenskar en ovanlig möjlighet: att påverka sin omgivning och framtid – med en potentiell vinst på 20 000 kronor.

Nästan 80 procent av befolkningen vill donera organ, men bara 20 procent av dessa har registrerat sig för att göra det.

Den obalansen vill forskarna nu försöka att förstå – och minska.

Satsar på ökat engagemang

Annons

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lund universitet, leder studien som kommer att omfatta 10 000 personer som inte har registrerat sin inställning till donation, rapporterar Läkartidningen.

Deltagarna har själva anmält sig till ett undersökningsföretag och de kommer att delas in i olika grupper där olika typer av incitament testas.

Belöningen? Pengar, lotteri eller gåvor

Vissa grupper får ekonomiska ersättningar om de registrerar sig inom 30 dagar, med 10, 50 eller 200 kronor i plånboken. Andra kan få en lott med chans att vinna 20 000 kronor. Ytterligare grupper får motsvarande summor donerade till Röda Korset i deras namn.

Annons

Forskarna vill ta reda på vilka av dessa metoder som fungerar bäst för att få människor att fatta beslut – särskilt ett så viktigt som att donera organ.

Målet? Att ge samhället ett verktyg som fungerar, och som går att implementera i stor skala till låg kostnad.

Kan en morot verkligen göra skillnad?

Tommy Andersson hänvisar till tidigare forskning under pandemin, där en liknande studie visade att även små ekonomiska belöningar kunde få fler att vaccinera sig.

Då räckte det med 200 kronor för att påverka människors beslut. Den erfarenheten är en viktig grund för deras nya projekt.

Men även om pengar kan fungera, tror Andersson att det kanske inte ens behövs. Kanske räcker det med en länk skickad via en digital brevlåda som Kivra – eller något enkelt som en tackgåva, likt de som ibland ges vid blodgivning, skriver Läkartidningen.

Målet är inte att köpa människors beslut, utan hjälpa dem att ta det.