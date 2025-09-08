Bankens uppmaning: Swisha inte ditt barn – det är orsaken

Sommaren är över och de ungdomar som har sommarjobbat börjar nu inkassera lönen från arbetet de utfört.
Caroline Bragner jobbar som kontorschef på Handelsbanken i Östergötland och hon redogör i en intervju med Sveriges Radio för att många ungdomar och föräldrar nu söker sig till banken för hjälp med hur man ska förhålla sig och förvalta ekonomi som ung.
Uppmaningen: Lär barnen göra en budget
Det är nämligen inte ovanligt när den första lönen kommer in på kontot, eller när ungdomar börjar förvalta det egna studiebidraget.
– Det viktigaste är att man lär sig sätta upp en budget, att man förstår att dessa 1 200 kronorna ska räcka hela månaden, säger hon.
Bragner har dock en tydlig uppmaning till alla föräldrar.
Bankens uppmaning: Då ska du inte swisha
Det är nämligen inte ovanligt att barnen frågar föräldrarna om mer pengar, utöver barn- eller studiebidraget. Och då är det viktigt med gränser.
– Ibland så klappar ju mamma och pappahjärtat hårt och då swishar man ju däremellan men det är faktiskt viktigt om man köper en häftig keps dag ett på studiemedlet så kan inte du som förälder swisha hela månaden ut på allt de begär. Då har de ju inte lärt sig en läxa, säger hon till Sveriges Radio.
