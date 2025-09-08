Bankens uppmaning: Swisha inte ditt barn – det är orsaken

Det är inte ovanligt att föräldrar swishar sina barn en slant då och då. Men nu uppmanar en svensk bank föräldrar att inte alltid göra det.

Sommaren är över och de ungdomar som har sommarjobbat börjar nu inkassera lönen från arbetet de utfört.

Caroline Bragner jobbar som kontorschef på Handelsbanken i Östergötland och hon redogör i en intervju med Sveriges Radio för att många ungdomar och föräldrar nu söker sig till banken för hjälp med hur man ska förhålla sig och förvalta ekonomi som ung.

Uppmaningen: Lär barnen göra en budget

Det är nämligen inte ovanligt när den första lönen kommer in på kontot, eller när ungdomar börjar förvalta det egna studiebidraget.

– Det viktigaste är att man lär sig sätta upp en budget, att man förstår att dessa 1 200 kronorna ska räcka hela månaden, säger hon.

Bragner har dock en tydlig uppmaning till alla föräldrar.

Bankens uppmaning: Då ska du inte swisha

Det är nämligen inte ovanligt att barnen frågar föräldrarna om mer pengar, utöver barn- eller studiebidraget. Och då är det viktigt med gränser.