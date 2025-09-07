Nyheter24
Stor risk att pensionsgasen inte blir av: "För trög"

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 19:03
Pengar och tom plånbok.
Det finns en risk att pensionsgasen inte blir verklighet. Foto: Henrik Montgomery/TT & Leif R Jansson / TT

Pensionsgasen som ska införas 2027 riskerar att inte bli av. Orsaken är att balanstalet inte ser ut att uppnås. Om så blir fallet så drabbas svenska pensionärer av den uteblivna höjningen.

Den 26 augusti lät pensionsgruppen meddela att en gas ska införas i pensionssystemet, vilket ger mer pengar till pensionärerna när det råder goda ekonomiska tider.

I en intervju med Nyheter24 redogjorde pensionsekonomen Trifa Chireh, efter beskedet, att det är ett viktigt signalvärde att gasen införs. Men pensionerna behöver utvecklas i takt med ekonomin, således räcker det inte med endast en hundralapp mer i månaden.

Pensionsgasen är för trög – enligt experten

Samtidigt som flera stämmer in i det faktum att beslutet är positivt men inte tillräckligt finns det dem som menar att gasen inte lär bli verklighet.

I en intervju med tidningen Senioren redogör nämligen Folksams pensionsexpert, Håkan Svärdman, för att gasen i sig är alldeles för trög och tar inte hänsyn till pensionärernas pensioner, snarare statens eget utrymme.

– Det är en alldeles för trög gas de föreslår, som mer tar hänsyn till statens reformutrymme än pensionärernas pensioner. Tidigare utredning föreslog att gasen skulle ge utdelning när vid ett överskott på 10 procent, nu föreslår man höjning till 15 procent.

Risk att gasen inte blir verklig – slår mot pensionärerna

I det så kallade balanstalet, som är det tal som visar på om tillgångarna i pensionssystemet överstiger skulderna med mer än 15 procent, inte kommer uppnås.

Pensionsgruppen har satt gränsen för pensionsgasen till l1,15. Men enligt Pensionsmyndighetens prognoser är balanstalet för 2027 och 2025 under 1,15 – och tanken är att gasen ska aktiveras från 2027. Är det verkligheten då så kommer heller inte några förstärkta pensioner bli verklighet via gasen.

– Det ursprungliga förslaget på ett balanstal på 1,10 hade varit det rimliga. Särskilt med tanke på att förutsättningarna för AP-fonderna att generera en god avkastning beräknas ligga på minst 3,5 procent årligen och historiskt har varit runt fem till sex procent årligen, säger Svärdman till Senioren.

