Myndighetens tydliga uppmaning: ”Våga prata om…”

Kronofogden har gått ut med information och en uppmaning till vissa.

Titt som tätt ritkar sig myndigheter i Sverige till allmänheten. Det kan handla om allt från att du bör agera inför ett viktigt datum, exempelvis när deklarationen ska skickas in, eller att Pensionsmyndigheten gjort ett viktigt utskick till ett antal individer.

Nyligen kunde Nyheter24 exempelvis rapportera om Skatteverkets uppmaning. De riktades sig nämligen mede en uppmaning till alla som vill söka skattejämkning inför 2026 att göra det från och med den 1 oktober.

Myndigheten uppmanar: "Våga prata"

Nu har ytterligare en svensk myndighet riktat sig till en grupp svenskar, nämligen Kronofogden.

De riktar sig till alla som spelar, eller om man misstänker att en person i ens närhet gör det och har fått ekonomiska problem till följd av spelandet.

”Viktigt att våga prata om spelskulder”, skriver de på hemsidan.

Även om mörkertalet må vara stort och det är svårt att säga exakt hur vanligt förekommande det är med spelmissbruk så uppskattar Folkhälsomyndigheten att omkring tre till fyra procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år har någon form av spelproblem.

Kronofogden: "Du kan ta professionell hjälp"

Kronofogden, som är den myndighet som ansvarar för att driva in skulder, inte sällan relaterat till spel, uppmanar därför dig som spelar att agera:

”Det kanske viktigaste för att du ska kunna sluta spela är att prata med någon du känner förtroende för. Du kan också ta professionell hjälp”, skriver myndigheten på den egna hemsidan.

Därtill uppmanas du spärra dig från spelsidor på sajten: spelpaus.se samt begränsa dina möjligheter till internetköp via banken.