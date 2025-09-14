Ny lag för arbetslösa – ny ersättning gäller från 1 oktober

Från och med den 1 oktober kommer nya regler för arbetslösa att gälla. Ersättningsnivåerna kommer också förändras.

Den 1 oktober träder en ny lag i kraft i Sverige som påverkar alla de som berörs av arbetslöshetsförsäkringen.

Försäkringskassan uppger nämligen att när riksdagens nya lag börjar gälla så kommer det samtidigt att ske förändringar i reglerna om ersättningen i Arbetsförmedlingens program. Det kommer då att påverka alla de som har aktivitetsstöd.

Under sommaren rapporterade Nyheter24 om den nya lag, som bokstavligt talat skapat kaos bland a-kassans personal.

Enligt Akademikernas a-kassa kommer tuffare krav på handläggare och försäkrade att ställas.

Stödet höjs den 1 oktober – så kan du påverkas

Nu när även reglerna för ersättningen görs om får den ersättningsgrundade inkomsten som högst vara 34 000 kronor i månaden, före skatt under de första 300 dagarna. Därefter justeras taket vilket innebär att den ersättningsgrundade inkomsten istället får vara högst 30 008 kronor.

De som mottar aktivitetsstöd på heltid, får se det lägsta beloppet höjas från den 1 oktober. Den lägsta nivån för aktivitetsstödet höjs då från 223 kronor till 365 kronor per dag.

Försäkringskassan ger exempel på ersättningen för de som ligger på den högsta ersättningsnivån, 80 procent, den allra första ersättningsdagen.

Foto: Skärmavbild Försäkringskassan

Då får du antingen 432 kronor eller 415 kronor

Skulle det vara så att du ansöker om ersättning före eller efter den 1 oktober, så kommer Försäkringskassan besluta utifrån de regler som gäller före eller efter.

Den som får aktivitetsstöd med inkomstbaserat belopp den 1 oktober 2025, utifrån övergångsreglerna, kan då som minst få:

432 kronor per dag om ersättningen avser den 1 oktober till 31 december 2025.

415 kronor per dag om ersättningen avser den 1 januari till 31 mars 2026.