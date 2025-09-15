Forskarnas varning: Det osynliga hotet börjar i unga år

Viktuppgång under puberteten kan öka risken för högt blodtryck flera decennier senare. Det visar en ny svensk studie, som nu väcker krav på förebyggande insatser redan i barndomen.

En studie, som genomförts vid Göteborgs universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden, visar en tydlig koppling mellan kraftig viktökning under puberteten och högre blodtryck i medelåldern – oberoende av hur barnets vikt såg ut tidigare.

Forskarna slår fast att ett högt BMI under uppväxten ökar risken för att även i vuxen ålder ha förhöjt blodtryck – en av de största riskfaktorerna för stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

– Att högt blodtryck kan grundläggas i så tidiga åldrar är oroväckande, säger Jenny Kindblom, professor vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Allt fler unga drabbas

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen unga vuxna som uppger att de har högt blodtryck fördubblats under de senaste 20 åren. Det är en utveckling som speglar en bredare hälsokris där övervikt och fetma blir allt vanligare – även bland barn.

– Den viktigaste förklaringen till stigande blodtryck hos unga är ökad förekomst av övervikt. Det här är inte enbart ett sjukvårdsproblem, utan ett samhällsproblem, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hon menar att det behövs breda samhällsinsatser som gör det enklare att äta hälsosamt, röra på sig i vardagen och minska stillasittande livsstil.

Högt blodtryck är en tyst riskfaktor

Högt blodtryck, eller hypertoni, ger sällan symtom och upptäcks ofta sent. I Sverige lever omkring var fjärde vuxen med högt blodtryck, och i 65-årsåldern handlar det om över hälften.