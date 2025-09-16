Bostäderna som är mest svårsålda 2025 – en typ sticker ut

Försäljningen av små lägenheter har minskat rejält de senaste åren. Det visar nya siffror från Hemnet. Samtidigt ökar försäljningen av radhus och villor.

Bostadsmarknaden har börjat återhämta sig och hösten som tidigare inneburit att marknaden tagit fart är här. I år är dock ettor fortfarande svårsålda. Nya siffror från Hemnet visar att försäljningen av ettor har minskat med 23 procent det senaste tre åren, jämfört med perioden före räntehöjningen i maj 2022.



Totalt har 14 539 ettor sålts, vilket är drygt 3 300 färre än perioden före räntehöjningen. I augusti var antalet ettor ute till försäljning 20 procent fler än samma månad förra året. Det är framför allt de mindre lägenheterna som har det tufft. Även tvåor har minskat med 16 procent och treor med 10 procent.

Experterna: Rekordstort utbud sätter stopp

Enligt mäklare är det rekordstora utbudet det som bromsat utvecklingen, särskilt för ettor. Många sitter därför fast i sina ettor efter att ha köpt under pristoppen 2022.

– Det är tydligt att det ekonomiska läget framför allt har slagit mot yngre och mer kapitalsvaga grupper på bostadsmarknaden, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet till Dagens Industri.