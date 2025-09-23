Ekonomen: Konsekvenser väntar för svenska hushåll

Flera konsekvenser väntar för de svenska hushållen, menar boendeekonomen Claudia Wörmann. Dock är inte alla av ondo. Din plånbok kan må bra av ett ekonomiskt lyft.

Vad innebär egentligen höstbudgeten, som också ska gälla 2026? Flera reformer har presenterats som på olika sätt bidrar till att det finns tydliga vinnare.

Några av dem är landets föräldrar som kan få upp emot flera tusen mer i plånboken när alla utgifter är betalda – varje månad.

Även landets seniorer kan se fram emot lite extra klirr i plånboken.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Konsekvenserna är positiva – det stärker din plånbok

Men reformerna som presenterats i budgeten innebär också att det kan medfölja konsekvenser, även positiva sådana. Det menar åtminstone boendeekonomen Claudia Wörmann.

Annons

– Reformerna innebär i korthet att jobbskatteavdraget ändras så att alla i arbete får mer pengar kvar i plånboken efter skatt. Grundavdraget för pensionärer höjs, mer i plånboken även för dem. Elskatten sänks, vilket gynnar alla hushåll och avgiften för förskolan sänks, och det påverkar barnfamiljernas ekonomi positivt, säger hon i en intervju med Nyheter24.

Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket. Foto: William Leach/Pressbild

Lägre räntor i kombination med skattelättnaderna ger också mer pengar i plånboken, uppger hon.

– Efter tuffa år där många behövt både ställa och prioritera om kan många hushåll nu se förbättringar i ekonomin. Om förbättringarna påverkar bostadsmarknaden, ja kanske?, säger hon undrandes och fortsätter:

– Vi flyttar för att något sker i privatlivet som gör att bostadsbehovet förändras. Det föds barn, barn flyttar hemifrån, vi träffar kärleken på annan ort och kärleken tar slut. Möjligen bidrar den ökade optimismen och den bättre privatekonomin till att fler törs agera. I första hand leder det till ökad aktivitet på bostadsmarknaden, skulle jag tro.

MISSA INTE: Här lägger regeringen 500 miljoner kronor



Ekonomen: "Risker finns det alltid"

Vilka risker kan då de ekonomiska reformerna som budgeten bygger på medföra? Enligt Wörmann flera, då risker aldrig kan uteslutas. Men i denna budget kan hon inte utröna något konkret, uppger hon.

Annons

– Risker finns det alltid. Men jag ser inga risker med de olika reformernas påverkan på bostadsmarknaden. Hushåll som haft det tufft privatekonomiskt kan dra en lättnadens suck. Och förhoppningsvis satsas de extra pengarna rätt. Som gynnar dem lång tid framöver och inte här och nu. Den bättre ekonomin kan gå till att bygga en buffert ifall du saknar en.

Så kommer bostadsmarknaden påverkas

I och med Claudia Wörmanns yrkesroll som boendeekonom, bör även frågan ställas hur höstbudgeten kan påverka svensk bostadsmarknad.

Svaret är entydigt: fler kommer våga agera.