De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 09:10
Man och pengar.
Vissa tjänar mer på budgetförändringarna än andra. Foto: Claudio Bresciani/TT & Henrik Montgomery/TT

SVT rapporterar om budgetens stora vinnare: föräldrar. Flera ekonomiska reformer bidrar nämligen till en allt tjockare plånbok.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Budget, Pengar, Familj

När regeringen, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i spetsen, presenterade höstbudgeten redogjordes det att man under 2026 vill stärka mångas plånböcker, däribland ensamstående föräldrar.

Bland annat kommer bostadsbidraget höjas, vilket för en ensamstående trebarnsmamma kan uppgå till hela 1 000 kronor per månad. 

Det bidrar till tjockare plånbok för familjerna

När förslaget om ett starkare bostadsbidraget presenterades förkunnade Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, att dett hjälper utsatta.

Därtill ska sänkt matmoms, sänkt elskatt, stärkt jobbskatteavdrag och sänkt förskoleavgift bidra till att familjers hushållsekonomi blir starkare och mer motståndskraftigt. 

Foto: Martina Holmberg / TT
De får 2 090 kronor mer i plånboken varje månad

SVT har i två räkneexempel visat hur föräldrar faktiskt är de stora vinnarna i höstbudgeten inför kommande år. 

Arbetande tvåbarnsfamilj, med två vuxna, får:

  • 800 kronor mer i stärkt jobbskatteavdrag
  • 210 kronor i sänkt elskatt
  • 700 kronor i sänkt matmoms
  • 380 kronor i sänkt förskoleavgift

För denna familj blir det 2 090 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.

Ensamstående trebarnsmamma som jobbar heltid:

  • 200 kronor i stärkt jobbskatteavdrag
  • 50 kronor i sänkt elskatt
  • 290 kronor i sänkt matmoms
  • 1 000 kronor i höjt bostadsbidrag

För denna familj blir det 1 540 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.

I en jämförelse står således familjerna som de stora vinnarna i budgeten. Pensionärsparet, som med sänkt skatt på pensionen, sänkt elskatt och sänkt matmoms, får endast 640 kronor kvar i plånboken varje månad. Studenten får uppskattningsvis blott 260 kronor i och med sänkt elskatt och sänkt matmoms.

