De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

SVT rapporterar om budgetens stora vinnare: föräldrar. Flera ekonomiska reformer bidrar nämligen till en allt tjockare plånbok.

När regeringen, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i spetsen, presenterade höstbudgeten redogjordes det att man under 2026 vill stärka mångas plånböcker, däribland ensamstående föräldrar.

Bland annat kommer bostadsbidraget höjas, vilket för en ensamstående trebarnsmamma kan uppgå till hela 1 000 kronor per månad.

Det bidrar till tjockare plånbok för familjerna

När förslaget om ett starkare bostadsbidraget presenterades förkunnade Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, att dett hjälper utsatta.

Därtill ska sänkt matmoms, sänkt elskatt, stärkt jobbskatteavdrag och sänkt förskoleavgift bidra till att familjers hushållsekonomi blir starkare och mer motståndskraftigt.

Foto: Martina Holmberg / TT

De får 2 090 kronor mer i plånboken varje månad

SVT har i två räkneexempel visat hur föräldrar faktiskt är de stora vinnarna i höstbudgeten inför kommande år.

Arbetande tvåbarnsfamilj, med två vuxna, får:

800 kronor mer i stärkt jobbskatteavdrag

210 kronor i sänkt elskatt

700 kronor i sänkt matmoms

380 kronor i sänkt förskoleavgift

För denna familj blir det 2 090 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.

Ensamstående trebarnsmamma som jobbar heltid:

200 kronor i stärkt jobbskatteavdrag

50 kronor i sänkt elskatt

290 kronor i sänkt matmoms

1 000 kronor i höjt bostadsbidrag

För denna familj blir det 1 540 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.