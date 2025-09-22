De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

När regeringen, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i spetsen, presenterade höstbudgeten redogjordes det att man under 2026 vill stärka mångas plånböcker, däribland ensamstående föräldrar.
Bland annat kommer bostadsbidraget höjas, vilket för en ensamstående trebarnsmamma kan uppgå till hela 1 000 kronor per månad.
Det bidrar till tjockare plånbok för familjerna
När förslaget om ett starkare bostadsbidraget presenterades förkunnade Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, att dett hjälper utsatta.
Därtill ska sänkt matmoms, sänkt elskatt, stärkt jobbskatteavdrag och sänkt förskoleavgift bidra till att familjers hushållsekonomi blir starkare och mer motståndskraftigt.
De får 2 090 kronor mer i plånboken varje månad
SVT har i två räkneexempel visat hur föräldrar faktiskt är de stora vinnarna i höstbudgeten inför kommande år.
Arbetande tvåbarnsfamilj, med två vuxna, får:
- 800 kronor mer i stärkt jobbskatteavdrag
- 210 kronor i sänkt elskatt
- 700 kronor i sänkt matmoms
- 380 kronor i sänkt förskoleavgift
För denna familj blir det 2 090 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.
Ensamstående trebarnsmamma som jobbar heltid:
- 200 kronor i stärkt jobbskatteavdrag
- 50 kronor i sänkt elskatt
- 290 kronor i sänkt matmoms
- 1 000 kronor i höjt bostadsbidrag
För denna familj blir det 1 540 kronor mer kvar i plånboken – varje månad.
I en jämförelse står således familjerna som de stora vinnarna i budgeten. Pensionärsparet, som med sänkt skatt på pensionen, sänkt elskatt och sänkt matmoms, får endast 640 kronor kvar i plånboken varje månad. Studenten får uppskattningsvis blott 260 kronor i och med sänkt elskatt och sänkt matmoms.