Elsmockan i höst: Så mycket dyrare blir det hos dig

Elpriserna är på väg upp, igen. Vad ligger bakom prishöjningen och hur mycket dyrare blir det i din kommun?

Hösten står sig nära och med den följer inte bara svalare temperaturer utan även en återgång till högre elpriser, både i hemmet och hos företag.

När dagarna blir kortare ökar elförbrukningen, och då väcks frågan många ställer sig varje år: Hur mycket dyrare kommer elen att bli?

Elprisernas prognos hösten 2025

Det är lätt att tro att kylan driver upp elpriserna under hösten och vintern, men verkligheten är mer komplex.

Faktorer som tillgången på vattenkraft, hur mycket vindkraft som produceras, överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige samt den europeiska energimarknadens läge spelar alla en avgörande roll.

Särskilt i södra Sverige är elpriserna känsliga för både lokala flaskhalsar och importberoende. Prisskillnader mellan norra och södra Sverige kan bli stora, trots att elen produceras inom hela landets gränser.

Så mycket högre blir priserna för dig

Inför hösten 2025 pekar prognoser på fortsatt höga elpriser, särskilt i södra delarna av landet. Här är en övergripande bild på vad hushåll och företag kan förvänta sig:

SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall): Fortsatt låga priser tack vare god tillgång på vattenkraft. Här väntas höstens priser ligga relativt stabilt. SE3 (Stockholm): Priser väntas stiga till 60 öre/kWh under hösten. SE4 (Malmö): Här är läget mest oroväckande, med ett förväntat snittpris på runt 75 öre/kWh, och kan bli ännu högre under kalla perioder.

Under vintern stiger priserna ytterligare.

Stockholm kan landa på runt 76 öre/kWh, medan Malmö kan närma sig 89 öre/kWh – vilket är en märkbar ökning jämfört med tidigare år, rapporterar Fortum.

Vad kan du göra?

Så oavsett om du driver företag, sitter i en BRF-styrelse eller bara vill hålla hushållskostnaderna låga, finns det åtgärder att överväga:

Se över ditt elavtal. Fastpris, rörligt eller förvaltning – olika lösningar passar olika risknivåer.

Använd mindre när elen är som dyrast. Med 15-minuterspriser blir det viktigare att styra elanvändningen till billigare tider.

Energieffektivisera. Små justeringar i uppvärmning, belysning och produktion kan ge stora besparingar.

420 000 svenskar kan hamna i elfälla

Mer än 420 000 svenska hushåll kan riskerar även att hamna i en elfälla, i så kallade anvisade elavtal, vilket innebär att man automatiskt tilldelas ett elbolag, om man inte på egen hand valt ett nytt, något som Nyheter24 rapporterat om.

Dessa avtal är ofta betydligt dyrare än vanliga rörliga, med kostnadsskillnader på upp till 8 000 och 12 000 kronor per år för ett hushåll med normal till hög förbrukning.

Riskzonen är extra stor vid flytt, utebliven förnyelse av avtal eller om elbolag flyttar över kunder till dyrare avtal utan tydlig information.

Dessutom är dessa avtal ofta svåra att jämföra eftersom villkoren inte alltid är transparenta, enligt flera medier, däribland Dagens Industri och Expressen.

Så skyddar du dig mot elsmocken

Kolla ditt elavtal i dag, vet du vilket avtal du har?

Jämför avtal regelbundet. Det tar bara några minuter att spara tusenlappar.

Agera direkt om ditt avtal löper ut. Vänta inte tills elbolaget bestämmer åt dig.

Var särskilt uppmärksam vid flytt, då är risken störst att du faller in i ett dyrt standardavtal.

Det är lätt att tro att el bara är el, men det finns stora prisskillnader och risk för obehagliga överraskningar.

Genom att jämföra avtal, vara proaktiv och hålla koll på förändringar i ditt elavtal kan du undvika att bli en av de 420 000 svenskar som riskerar en elsmock.