500 000 svenskar kan drabbas av hårdare beskattning

Höstbudgeten är presenterad och några av de verkligt stora vinnarna blev föräldrar, barnfamiljer och landets seniorer.
Några som däremot inte blev lika glada är de över 500 000 arbetslösa i Sverige.
En av dem, Maria, blev av med jobbet och har sökt mängder med nya jobb utan framgång.
– Det är inte vårt fel, vi har ju inte valt att vara arbetslösa. Jag kan börja jobba i morgon om jag får något jobb. Så det är lite taskigt tycker jag, säger hon till Aftonbladet.
Vidare påpekar hon att det är svårt att söka jobb ju äldre man blir.
– Det är ju sådan ålderism i Sverige, man får väl inte jobb när man är gammal.
Bakslag för de arbetslösa – beskattas hårdare
I den budgetproposition som lagts fram för 2026 redovisas flera skattesänkningar och stärkt privatekonomi för de som arbetar. Elskatt, matmoms och andra avdrag är alla delar i att stärka ekonomin för de som redan har jobb. Och visserligen får alla svenskar ett grundavdrag som gör en del av inkomsten skattefri men den som jobbar får dessutom jobbskatteavdrag.
Landets pensionärer, som fyllt 66 år, får ett förhöjt grundavdrag som motsvarar det vanliga, plus jobbskatteavdraget.
Aftonbladet rapporterar nu om att de som däremot är arbetslösa endast får det ”vanliga” grundavdraget. Således beskattas de individerna hårdare än de som jobbar eller har pension.
MISSA INTE: Saab nära att landa miljardorder
Farliga trenden – ta ut pension för att klara ekonomin
Arbetslösa Maria redogör i sin intervju med tidningen för att många äldre väljer att plocka ut pensionen istället för att endast försöka sig på a-kassan.
– Det är många äldre som tröttnar. De tar ut pension istället för att de tycker att det är meningslöst, säger hon till tidningen.
Det i sig är något som kan ha en negativ effekt på pensionen över tid då det blir mindre kvar för framtida utbetalningar.