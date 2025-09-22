500 000 svenskar kan drabbas av hårdare beskattning

Höstbudgeten presenterades under måndagen och flera förändringar välkomnas av hushållen och de med jobb. Andra får istället se sig som förlorare och kan i värsta fall beskattas hårdare.

Höstbudgeten är presenterad och några av de verkligt stora vinnarna blev föräldrar, barnfamiljer och landets seniorer.

Några som däremot inte blev lika glada är de över 500 000 arbetslösa i Sverige.

En av dem, Maria, blev av med jobbet och har sökt mängder med nya jobb utan framgång.

– Det är inte vårt fel, vi har ju inte valt att vara arbetslösa. Jag kan börja jobba i morgon om jag får något jobb. Så det är lite taskigt tycker jag, säger hon till Aftonbladet.

Vidare påpekar hon att det är svårt att söka jobb ju äldre man blir.

– Det är ju sådan ålderism i Sverige, man får väl inte jobb när man är gammal.

Foto: Jessica Gow/TT

Bakslag för de arbetslösa – beskattas hårdare

I den budgetproposition som lagts fram för 2026 redovisas flera skattesänkningar och stärkt privatekonomi för de som arbetar. Elskatt, matmoms och andra avdrag är alla delar i att stärka ekonomin för de som redan har jobb. Och visserligen får alla svenskar ett grundavdrag som gör en del av inkomsten skattefri men den som jobbar får dessutom jobbskatteavdrag.

Annons

Landets pensionärer, som fyllt 66 år, får ett förhöjt grundavdrag som motsvarar det vanliga, plus jobbskatteavdraget.

Aftonbladet rapporterar nu om att de som däremot är arbetslösa endast får det ”vanliga” grundavdraget. Således beskattas de individerna hårdare än de som jobbar eller har pension.

MISSA INTE: Saab nära att landa miljardorder



Farliga trenden – ta ut pension för att klara ekonomin

Arbetslösa Maria redogör i sin intervju med tidningen för att många äldre väljer att plocka ut pensionen istället för att endast försöka sig på a-kassan.

– Det är många äldre som tröttnar. De tar ut pension istället för att de tycker att det är meningslöst, säger hon till tidningen.