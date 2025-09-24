Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Försäkring

Försäkringsmissen kan kosta tusenlappar på ett år

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 08:23
Kvinna med faktura, tusenlappar och en tom plånbok.
De flesta har ofta någon form av försäkring. Då kan man vilja undvika detta vanliga misstag. Foto: Janerik Henriksson/TT & Polisen/TT

De allra flesta har någon form av försäkring. Ibland kan man vilja undvika ett vanligt förekommande misstag. Här får du reda på vilket det är och vad du bör göra istället.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Försäkring, Ekonomi, Pengar

De allra flesta svenskar har någon form av försäkring. Det kan röra sig om en hemförsäkring eller försäkring på bilen, ett husdjur, ditt barn eller sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

Foto: Martina Holmberg / TT
Något som få vet om, men som är nödvändigt att ha koll på, är det faktum att de allra flesta försäkringar faktiskt förlänger sig själv. 

Det innebär att om du inte agerar så löper den vidare och förnyas automatiskt. Du måste alltså själv säga upp den i god tid för att inte sitta med en ny bidningstid.

Undvik försäkringsmissen – du kan få ny bindningstid automatiskt

Det är jämförelsesajten Compricer som rapporterar om det faktum att om du missar uppsägningstiden på din försäkring så inleds ett helt nytt försäkringsår och då får du också betala för det året. Trots att du kanske hade tänkt agera och byta, avsluta eller ändra din försäkring.

Orsaken till att försäkringsbranschen fungerar på sådant sätt är på grund av att företagen vill säkerställa att du alltid har ett skydd och därmed inte riskerar att stå oförsäkrad utifall att något skulle hända, rapporterar Compricer i ett pressmeddelande.

Agera i fyra steg – undvik att betala tusenlappar i onödan

I vissa fall går det att avsluta försäkringen i förtid, men inte alltid. 

Hur gör man då för att undvika att fastna ett år till med en försäkring du inte längre vill ha?

I pressmeddelandet rapporterar Compricer för fyra steg som du kan utgå ifrån för att på så sätt säkerställa att du undviker att få en lång bindningstid – igen.

  1. Kontrollera huvudförfallodagen i dina försäkringsbrev eller på ”mina sidor” där du är kund.
  2. Se till att ha satt en påminnelse i kalendern minst en månad innan, då har du tid att jämföra och byta om så önskas.
  3. Se till att alltid jämföra priser och villkor innan du fattar ett beslut. Det kan skilja hundralappar och ibland tusenlappar på ett år.
  4. Avslutningsvis bör du säga upp ditt avtal, om det är vad du önskar, skriftligen. Spara bevis på att uppsägningen skickats i tid.

