Allt fler föreningar går med underskott och sparar inte tillräckligt. En låg brf-avgift kan verka lockande men det kan också leda till framtida höjningar – men med hur mycket?

I dag sparar många bostadsrättsföreningar inte tillräckligt. De drivs med underskott vilket kan leda till stora avgiftshöjningar.

Att räkna på hur mycket din avgift kan höjas är därför av stor betydelse vid bostadsköp.

Tyder låg avgift på god ekonomi?

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparkbanken, menar att en låg avgiftsnivå historiskt sett har betytt god ekonomi för föreningar. I en intervju med DN förklarar han att så inte är fallet längre.

– Jag har 30 års erfarenhet av att sitta som ordförande i bostadsrättsföreningar. Tidigare fanns en heder bland de som satt i styrelsen att inte lämna ifrån sig ekonomin i sämre skick än när man tillträdde. Man gick inte med underskott på den tiden och såg till att sparandet överensstämde med sparbehovet, säger Arques.

Han tror också att den förändrade situationen kan bero på att kortsiktiga intressen, dyrare underhållningskostnader och högre prisuppgång på byggnadskomponenter.

Titta 50 år framåt för en rättvis bild

För en rättvis bild ska föreningens årsredovisning och tekniska underhållningsplan sträcka sig 50 år fram i tiden för att ge en rättvisa bild.

Som köpare ska man titta på skuldsättningen och lägenhetens andel av föreningens lån. Man ska också titta på sparandet per kvadratmeter. Om den tekniska underhållningplanen visar att sparbehovet är högre än det faktiska sparandet betyder det sannolikt att avgiften måste höjas i framtiden.

Så mycket kan avgiften höjas

För att se hur mycket en avgift kan höjas kan du använda DN:s räkneexempel:

● I underhållningsplanen står det att sparbehovet är 350 kronor per kvadratmeter totalyta.

● I årsredovisningen står det att det faktiska sparandet är 200 kronor per kvadratmeter totalyta, vilket gör att de då saknas 150 kronor i sparande.

● För att täcka sparbehovet på en lägenhet på 70 kvadratmeter med en månadsavgift på 4 000 kronor betyder det en höjning med 875 kronor.

● För att räkna ut det multipliceras det för låga sparandet med lägenhetens boyta. Efter det divideras beloppet med 12 (150 x 70 / 12 = 875 kronor).