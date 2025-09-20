Stycka upp ditt bolån – och slipp den här stora fällan

Många svenskar har lån på bostaden. Det finns flera fördelar för dem att stycka upp det i olika bindningstider. Men som bekant, finns fördelar finns också nackdelar. Det redogör boendeekonomen Claudia Wörmann för.

I en rapport från SBAB redogörs att omkring 40 procent av hushållen i Sverige har bolån.

Alla med bolån kan dela upp lånet i olika bindningstider, vilket innebär att du delar upp själva lånet i olika delar. Då kan du till exempel ha en del av bolånet med rörlig ränta och en annan med bunden – samtidigt som de har olika kötider.

Agera på ditt bolån – fördelarna är flera

Rent praktiskt fungerar det som så att du kontaktar din bank för att dela upp lånet. Du väljer olika bindningstider och kan sprida risken med rörligt eller bundet avtal på de olika delarna.

Hypotekets boendeekonom, Claudia Wörmann, berättar i en intervju med Nyheter24 att en del hushåll väljer att dela upp lånet, vilket kan ha flera fördelar.

– Genom att dela upp lånet i olika delar slipper du risken att hela lånet påverkas av en eventuell räntehöjning när du väl ska förhandla om. Till exempel, du band ditt bolån på fem år när räntorna var väldigt låga. Nu ska hela lånet läggas om till en högre ränta. Förändringen i ränta påverkar hela lånet om du inte valt att dela upp det.

Du sprider helt enkelt riskerna genom att dela upp bolånet.



Claudia Wörmann, boendeekonom. Foto: Pressbild/William Leach

Bolånet är förutsägbart: Hela lånet behöver inte påverkas

Men när det finns fördelar finns det också som bekant oftast nackdelar också.

Vilka är då de negativa aspekterna?

– Det kan bli lite krångligare att byta bank. Det kan vara svårt att tajma löptiderna med att byta bank. Du kan behöva betala ränteskillnadsersättning. Överblicken blir svårare med olika delar med olika bindningstider och räntesatser. Det kräver mer av dig som kund, du har större krav på att följa med i räntemarknaden och hålla koll på dina olika delar, menar Wörmann.

Hon menar att man helt sonika bör fundera på varför man ska välja bort olika delar.

– Genom att välja bort att ha bolånet uppdelat vet du exakt vad din månadskostnad blir. Vill man inte engagera sig så mycket, jag tänker speciellt på förstagångsköpare, kan det vara lika bra att ha en och samma bindningstid på hela lånet då det är mer förutsägbart.

Men för den som ogärna lägger alla ägg i samma korg kan det alltså vara att föredra.