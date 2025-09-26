Nyheter24
Glädjande nyheter inför 2026 – plånboken kommer må bättre

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 08:11
Tom plånbok och kortbetalning.
Konjunkturinstitutet räknar med att svensk ekonomi mår betydligt bättre nästa år. Foto: Janerik Henriksson/TT & Fredrik Sandberg/TT

2026 är året då ekonomin i Sverige återhämtar sig till det bättre. I vissa avseenden dröjer det dock till 2027, inte minst innan lågkonjunkturen är helt över. Det menar Konjunkturinstitutet (KI) i en ny rapport.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Ekonomi, Pengar, BNP

2026 kommer vara året då svensk ekonomi återhämtar sig och mår bättre än tidigare. Det påstår Konjunkturinstitutet (KI) som presenterat en rapport. 

MISSA INTE: De är höstens ekonomiska förlorare – du kan vara en av dem

Vad gör Konjunkturinstitutet?

Konjunkturinstitutet är en svensk expertmyndighet vars uppdrag är att skapa bra underlag för att politiker ska kunna fatta kloka ekonomiska beslut.

Arbetet kan till exempel handla om att ta fram analyser och prognoser gällande svensk och internationell ekonomi, för att det ska bli lättare för regering och andra aktörer att fatta kloka beslut som gynnar Sverige.

Källa: Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet. Foto: Viktoria Bank/TT
Konjunkturinstitutet. Foto: Viktoria Bank/TT

Sveriges BNP-tillväxt ökar 2026

I rapporten pekar man på att BNP-tillväxten i Sverige väntas stiga under 2026 – till 2,4 procent. Detta går att jämföra med 2025 då den endast steg med 1,1 procent, rapporterar Sveriges Radio.

När BNP ökar kan det i förlängningen leda till att fler jobbmöjligheter skapas, löner höjs och att efterfrågan på varor och tjänster i och utanför Sverige ökar.

Dock lyfter man även fram en varning från KI:s håll gällande en eftersläpning gällande återhämtningen på den svenska arbetsmarknaden.

LÄS MER: Enkla knepet kan spara dig tusenlappar på bolånet

Dröjer dock innan lågkonjunkturen är över

Visserligen väntas arbetslösheten sjunka nästa år, dock marginellt för att sedan minska rejält 2027.

Sveriges Radio rapporterar att KI:s mätning visar att det dröjer till 2027 innan lågkonjunkturen är helt över.

LÄS MER: Din familj kan spara 5 250 kronor per år på bolånet

