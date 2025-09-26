Glädjande nyheter inför 2026 – plånboken kommer må bättre

Vad gör Konjunkturinstitutet?

Konjunkturinstitutet är en svensk expertmyndighet vars uppdrag är att skapa bra underlag för att politiker ska kunna fatta kloka ekonomiska beslut.

Arbetet kan till exempel handla om att ta fram analyser och prognoser gällande svensk och internationell ekonomi, för att det ska bli lättare för regering och andra aktörer att fatta kloka beslut som gynnar Sverige.

Källa: Konjunkturinstitutet