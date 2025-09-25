De är höstens ekonomiska förlorare – du kan vara en av dem

Budget och räntesänkning, det är vad som dominerat det ekonomiska klimatet den senaste veckan. Dock finns risken att du kan vara en av höstens stora förlorare, sett till det privatekonomiska.

Den senaste veckan har flera förändringar presenterats kopplat svenskarnas privatekonomi. Detta med bakgrund av att regeringen presenterade höstbudgeten och därefter meddelade Riksbanken att man sänker styrräntan till 1,75 procent.

Jubel över budget och räntesänkning – andra tjänar inte på det

I budgeten ska närmare 48 miljarder läggas på att stärka hushållens ekonomi genom bland annat ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt matmoms, höjt tak i bostadsbidraget och sänkt skatt på el.

Samtidigt som många jublar och ser sig som riktiga vinnare efter skattelättnader och räntesänkningar, så finns det de som får ses som förlorare.

Den stora frågan är vilka de är?

Så här fördelas pengarna i budgetpropositionen 2026 Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav: Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr

Sänkt matmoms: 15,94 mdr

Sänkt elskatt: 6,52 mdr

Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr

Sänkt förskoleavgift 1 mdr

Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr

Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr

Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr Välfärd: 10,4 mdr Skola: 3,3 mdr

Vård: 5,9 mdr

Tandvård: 1 mdr

Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr

Företagande: 9,4 mdr

Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr

Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr

Stöd till jordbruk: 1 mdr

AI och digitalisering: 0,54 mdr Brottsbekämpning: 2,6 mdr Kriminalvården: 0,86 mdr

SIS-hem, med mera: 0,88 mdr

Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr Miljö och klimat: 3,5 mdr Klimatklivet: 1,5 mdr

Skydd av natur och hav: 0,76 mdr

Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr Övrigt: 6,7mdr Bidragsreform: 1,45 mdr

Civilt försvar: 1,22 mdr

Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr

Migration och integration: 0,4 mdr

Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr

Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr

Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr Besparingar: – 1,5 mdr Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder Källa: TT



Christina Sahlberg. Foto: Jessica Gow / TT

Höstens förlorare – är du en av dem?

I en intervju med Nyheter24 redogör sparekonomen Christina Sahlberg för att hushåll med lån ofta välkomnar sänkningar, men det finns de som inte tjänar på det.

– Sparare i ränteplaceringar, till exempel sparkonton och obligationer. De får lägre avkastning, säger hon.

Kronan kan försvagas om räntan blir lägre i Sverige än i omvärlden, vilket gör importerade varor dyrare, redogör Sahlberg för.

– Då drabbas hushåll av högre priser på till exempel mat, elektronik och resor, säger hon och tillägger:



– Inflationen kan ta längre tid att få ned om räntesänkningar kommer för snabbt, vilket kan slå mot alla om priserna fortsätter vara höga.

Andra som får lov att ses som höstens verkliga förlorare med bakgrund av budgeten och räntesänkningen är inte minst arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa. Bakgrunden till det är att a-kassan kommer att göras inkomstbaserad med start den 1 oktober, och trappas ner över tid.