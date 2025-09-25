De är höstens ekonomiska förlorare – du kan vara en av dem

Den senaste veckan har flera förändringar presenterats kopplat svenskarnas privatekonomi. Detta med bakgrund av att regeringen presenterade höstbudgeten och därefter meddelade Riksbanken att man sänker styrräntan till 1,75 procent.
Jubel över budget och räntesänkning – andra tjänar inte på det
I budgeten ska närmare 48 miljarder läggas på att stärka hushållens ekonomi genom bland annat ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt matmoms, höjt tak i bostadsbidraget och sänkt skatt på el.
Samtidigt som många jublar och ser sig som riktiga vinnare efter skattelättnader och räntesänkningar, så finns det de som får ses som förlorare.
Den stora frågan är vilka de är?
Så här fördelas pengarna i budgetpropositionen 2026
Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav:
- Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
- Sänkt matmoms: 15,94 mdr
- Sänkt elskatt: 6,52 mdr
- Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
- Sänkt förskoleavgift 1 mdr
- Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
- Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
- Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr
Välfärd: 10,4 mdr
- Skola: 3,3 mdr
- Vård: 5,9 mdr
- Tandvård: 1 mdr
- Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr
- Företagande: 9,4 mdr
- Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr
- Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr
- Stöd till jordbruk: 1 mdr
- AI och digitalisering: 0,54 mdr
Brottsbekämpning: 2,6 mdr
- Kriminalvården: 0,86 mdr
- SIS-hem, med mera: 0,88 mdr
- Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr
Miljö och klimat: 3,5 mdr
- Klimatklivet: 1,5 mdr
- Skydd av natur och hav: 0,76 mdr
- Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr
Övrigt: 6,7mdr
- Bidragsreform: 1,45 mdr
- Civilt försvar: 1,22 mdr
- Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr
- Migration och integration: 0,4 mdr
- Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr
- Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr
- Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr
Besparingar: – 1,5 mdr
Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder
Källa: TT
Höstens förlorare – är du en av dem?
I en intervju med Nyheter24 redogör sparekonomen Christina Sahlberg för att hushåll med lån ofta välkomnar sänkningar, men det finns de som inte tjänar på det.
– Sparare i ränteplaceringar, till exempel sparkonton och obligationer. De får lägre avkastning, säger hon.
Kronan kan försvagas om räntan blir lägre i Sverige än i omvärlden, vilket gör importerade varor dyrare, redogör Sahlberg för.
– Då drabbas hushåll av högre priser på till exempel mat, elektronik och resor, säger hon och tillägger:
– Inflationen kan ta längre tid att få ned om räntesänkningar kommer för snabbt, vilket kan slå mot alla om priserna fortsätter vara höga.
Andra som får lov att ses som höstens verkliga förlorare med bakgrund av budgeten och räntesänkningen är inte minst arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa. Bakgrunden till det är att a-kassan kommer att göras inkomstbaserad med start den 1 oktober, och trappas ner över tid.
