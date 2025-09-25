Nyheter24
De är höstens ekonomiska förlorare – du kan vara en av dem

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 18:34
Man och ekonomen Christina Sahlberg.
Här är höstens ekonomiska förlorare. Foto: Claudio Bresciani/TT & Eric Josjö/Pressbild

Budget och räntesänkning, det är vad som dominerat det ekonomiska klimatet den senaste veckan. Dock finns risken att du kan vara en av höstens stora förlorare, sett till det privatekonomiska.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Den senaste veckan har flera förändringar presenterats kopplat svenskarnas privatekonomi. Detta med bakgrund av att regeringen presenterade höstbudgeten och därefter meddelade Riksbanken att man sänker styrräntan till 1,75 procent.

LÄS MER: Enkla knepet kan spara dig tusenlappar på bolånet

Jubel över budget och räntesänkning – andra tjänar inte på det

I budgeten ska närmare 48 miljarder läggas på att stärka hushållens ekonomi genom bland annat ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt matmoms, höjt tak i bostadsbidraget och sänkt skatt på el.

Samtidigt som många jublar och ser sig som riktiga vinnare efter skattelättnader och räntesänkningar, så finns det de som får ses som förlorare.

Den stora frågan är vilka de är?

MISSA INTE: Avdraget ändras 2026 – kan kosta många svenskar tusenlappar

Så här fördelas pengarna i budgetpropositionen 2026

Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav:

  • Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
  • Sänkt matmoms: 15,94 mdr
  • Sänkt elskatt: 6,52 mdr
  • Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
  • Sänkt förskoleavgift 1 mdr
  • Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
  • Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
  • Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr

Välfärd: 10,4 mdr

  • Skola: 3,3 mdr
  • Vård: 5,9 mdr
  • Tandvård: 1 mdr
  • Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr
  • Företagande: 9,4 mdr
  • Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr
  • Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr
  • Stöd till jordbruk: 1 mdr
  • AI och digitalisering: 0,54 mdr

Brottsbekämpning: 2,6 mdr

  • Kriminalvården: 0,86 mdr
  • SIS-hem, med mera: 0,88 mdr
  • Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr

Miljö och klimat: 3,5 mdr

  • Klimatklivet: 1,5 mdr
  • Skydd av natur och hav: 0,76 mdr
  • Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr

Övrigt: 6,7mdr

  • Bidragsreform: 1,45 mdr
  • Civilt försvar: 1,22 mdr
  • Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr
  • Migration och integration: 0,4 mdr
  • Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr
  • Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr
  • Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr

Besparingar: – 1,5 mdr

Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder

Källa: TT

LÄS MER: Din familj kan spara 5 250 kronor per år på bolånet

Christina Sahlberg. Foto: Jessica Gow / TT
Höstens förlorare – är du en av dem?

I en intervju med Nyheter24 redogör sparekonomen Christina Sahlberg för att hushåll med lån ofta välkomnar sänkningar, men det finns de som inte tjänar på det.

– Sparare i ränteplaceringar, till exempel sparkonton och obligationer. De får lägre avkastning, säger hon.

Kronan kan försvagas om räntan blir lägre i Sverige än i omvärlden, vilket gör importerade varor dyrare, redogör Sahlberg för.

– Då drabbas hushåll av högre priser på till exempel mat, elektronik och resor, säger hon och tillägger: 

– Inflationen kan ta längre tid att få ned om räntesänkningar kommer för snabbt, vilket kan slå mot alla om priserna fortsätter vara höga.

Andra som får lov att ses som höstens verkliga förlorare med bakgrund av budgeten och räntesänkningen är inte minst arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa. Bakgrunden till det är att a-kassan kommer att göras inkomstbaserad med start den 1 oktober, och trappas ner över tid. 

MISSA INTE: Så tjock blir din plånbok 2026

Kommentarer

Senaste nytt
