Enkla knepet kan spara dig tusenlappar på bolånet

Finansinspektionen rapporterar att tre av fyra svenskar inte har testat "tricket" som kan spara tusenlappar på bolånet.

2016 införde Finansinspektionen ny regler om amorteringskrav för de svenska bankerna. Det innebär att de måste ta emot ditt amorteringsunderlag innan de kan ta över ditt banklån.

I en intervju med Aftonbladet rapporterar Finansinspektionens konsumentskyddsekonom, Moa Langemark, att när du begär ut underlaget så signalerar du samtidigt för banken att du ämnar att lämna dem. Det är något de inte vill.

– Det är faktiskt väldigt effektivt, säger hon till tidningen.

Moa Langemark, Finansinspektionens konsumentskydd. Foto: Linus Sundahl-Djerf SVD / TT

Knepet sparar dig tusenlappar – sänk bolånet så här

Det hela grundar sig i en nyligen genomförd undersökning från myndigheten som pekar på att tre av fyra svenskar aldrig har testat det så kallade ”tricket”. Det går helt enkelt ut på att informera banken om att du tänker lämna dem för att på så sätt få bättre villkor.

Skulle det ske är banken med stor sannolikhet betydligt mer benägen att förhandla med dig.

– I många fall räcker det att bara trycka på den där knappen om att man vill ha sitt amorteringsunderlag. Och så får man nästan per automatik ett erbjudande om en lägre bolåneränta.

"Det kan handla om ganska många tusenlappar"

Så genom att begära ut amorteringsunderlaget kan du i bästa fall få bättre lånevillkor och lägre ränta.

Langemark oroar sig över att svenska bolånetagare betalar för mycket i ränta på sitt lån, helt i onödan. Hon vill därför, ur ett konsumentskyddsperspektiv, att bankerna ska se till att deras kunder har en ränta som passar deras ekonomi.