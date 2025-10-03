Glädjebeskedet: Här rasar elpriset i helgen – lägst i landet

Stormen "Amy" har siktet inställt på Sverige. Det resulterar i att elpriset väntas falla och på vissa håll kan det bli riktig glädjeyra.

Stormen Amys intåg pressar elpriset rejält till helgen. På lördag sker det lite ovanliga – Sydsverige har det lägsta priset i landet.



Den inkommande stormen kommer att sätta rejäl snurr på vindkraftverken, både i Sydsverige och i angränsade länder söderut.

Här väntas minuspris på elen

Det gör att elpriset landar kring noll som genomsnitt över lördagsdygnet i elområde 4 (södra Götaland). Flera timmar, eller kvartar som priset numera mäts i, kommer att ha minuspriser på elbörsen Nord Pool.

Även i landet som helhet ligger snittpriset över dygnet på några enstaka ören per kilowattimme (kWh).

Senast det såg ungefär likadant ut var 21 september och 5 augusti. 29 juni hade hela Sverige minuspris som genomsnitt över hela dygnet, enligt börspriserna.