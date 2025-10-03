Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Sverige

Glädjebeskedet: Här rasar elpriset i helgen – lägst i landet

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 15:22
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 16:30
Pengar, elnät.
Rejäl snurr väntas i helgen på elmarknaden. Foto: Henrik Montgomery/TT & Johan Nilsson / TT

Stormen "Amy" har siktet inställt på Sverige. Det resulterar i att elpriset väntas falla och på vissa håll kan det bli riktig glädjeyra.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Sverige, elpris, Ekonomi, Pengar

Stormen Amys intåg pressar elpriset rejält till helgen. På lördag sker det lite ovanliga – Sydsverige har det lägsta priset i landet.

Den inkommande stormen kommer att sätta rejäl snurr på vindkraftverken, både i Sydsverige och i angränsade länder söderut.

Här väntas minuspris på elen

Det gör att elpriset landar kring noll som genomsnitt över lördagsdygnet i elområde 4 (södra Götaland). Flera timmar, eller kvartar som priset numera mäts i, kommer att ha minuspriser på elbörsen Nord Pool.

Även i landet som helhet ligger snittpriset över dygnet på några enstaka ören per kilowattimme (kWh).

Bakslaget: Elpriset lär landa över en krona per kWh

Senast det såg ungefär likadant ut var 21 september och 5 augusti. 29 juni hade hela Sverige minuspris som genomsnitt över hela dygnet, enligt börspriserna.

Men för elkunden handlar det inte om några nollpriser för elen. Elskatt, moms, elbolagens påslag och elnätsföretagens avgifter ger ett samlat elpris väl över en krona per kWh ovanpå börspriset.

