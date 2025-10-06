Nyheter24
Bankkunder har fått felaktigt kravbrev – ska inte betala

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 14:57
Svenska sedlar och kvinnohand med mobiltelefon
Utskicket berodde på ett tekniskt problem. Foto: Mickan Mörk/TT

Kunder hos SEB ska ha fått felaktiga kravbrev. Detta på grund av ett tekniskt problem, enligt Dagens Industri.

Julia Zabielski
Redaktör

SEB

SEB är en av Sveriges största banker, med 19 000 medarbetare och drygt 1,3 miljoner så kallade helkunder – alltså kunder som aktivt använder flera tjänster och produkter från SEB, enligt företaget själva. 

Under andra halvan av september ska flera av storbankens kunder ha fått kravbrev, där det enligt Dagens Industri stått att mottagaren övertrasserat ett konto. Men detta är felaktigt.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

SEB: "Vi beklagar det inträffade"

Mer specifikt ska det var ISK-kunder som fått de felaktiga kravbreven, där de uppmanats sätta in pengar på kontot för att reglera det övertrasserade saldot.

”Vi beklagar det inträffade och vill understryka att berörda kunder inte övertrasserat sina konton och att ingen av dessa behöver betala”, uppger David Henriksson, pressansvarig på SEB, för Dagens Industri.

Foto: Tim Aro/TT

När Nyheter24 frågar hur många kunder som fått det felaktiga utskicket, som ska ha berott på ett tekniskt problem, svarar Henriksson:

"Ett mindre antal fick brevet och dessa kunder är kontaktade."

På SEB:s hemsida finns information om vad som gäller om man övertrasserat ett konto. Man har då tio dagar på sig att sätta in pengar på kontot så att saldot blir noll eller positivt igen. Om detta inte sker inom tio dagar skickar banken, mot en avgift, en första påminnelse, följt av en andra påminnelse efter ytterligare tio dagar. Men detta är alltså inget de ISK-kunder som fått ett kravbrev och som blivit kontaktade av SEB om det felaktiga utskicket behöver göra. 

