Bankkunder har fått felaktigt kravbrev – ska inte betala

Kunder hos SEB ska ha fått felaktiga kravbrev. Detta på grund av ett tekniskt problem, enligt Dagens Industri.

SEB är en av Sveriges största banker, med 19 000 medarbetare och drygt 1,3 miljoner så kallade helkunder – alltså kunder som aktivt använder flera tjänster och produkter från SEB, enligt företaget själva.

Under andra halvan av september ska flera av storbankens kunder ha fått kravbrev, där det enligt Dagens Industri stått att mottagaren övertrasserat ett konto. Men detta är felaktigt.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

SEB: "Vi beklagar det inträffade"

Mer specifikt ska det var ISK-kunder som fått de felaktiga kravbreven, där de uppmanats sätta in pengar på kontot för att reglera det övertrasserade saldot.

”Vi beklagar det inträffade och vill understryka att berörda kunder inte övertrasserat sina konton och att ingen av dessa behöver betala”, uppger David Henriksson, pressansvarig på SEB, för Dagens Industri.

Foto: Tim Aro/TT

När Nyheter24 frågar hur många kunder som fått det felaktiga utskicket, som ska ha berott på ett tekniskt problem, svarar Henriksson:

"Ett mindre antal fick brevet och dessa kunder är kontaktade."

