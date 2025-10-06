Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Flygplan

Flygbolag inför stor förändring i dag – påverkar alla resenärer

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 08:47
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 08:48
Bild på gate och röda resväskor.
Flygbolag inför stor förändring i dag – påverkar alla resenärer. Foto: Canva/Genrebilder

Det amerikanska flygbolaget American Airlines införde en stor förändring den 6 oktober, vilket påverkar alla flygresenärer.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Flygplan, Flygbolag

Flygbolaget American Airlines införde en stor förändring den 6 oktober som påverkade alla resenärer.

De kommer nämligen ta bort bagagemätaren som finns vid gaten för att se att ditt handbagage har rätt mått. Att flygbolaget tar bort mätaren betyder att resenärer inte längre kommer behöva klämma ner sina resväskor i metallanordningen vid gaten innan ombordstigning, vilket View From The Wing var först att rapportera om.

Därför inför  American Airlines förändringen

Anledningen till att man tar bort bagagemätaren är för att "förbättra ombordstigningsprocessen". 

Bagagen kommer ha samma måttgräns som tidigare, men man kommer inte längre kontrollera varje handbagaget vilket kommer göra det snabbare att få på alla resenärer på flygplanet.

Det får resenärerna ta med sig ombord

I dag får alla American Airlines resenärer ha ett badbagage som ryms på bagagehyllan ovanför och ett personligt objekt som en mindre handväska eller en laptop under sätet framför.

Bagagemätare kommer dock fortfarande finnas vid incheckningsdiskarna. De anställda kommer även vara uppmärksamma på bagage som ser uppenbart överdimensionerade ut.

Senaste nytt
