Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Pension

Nya pensionsregler 2026 – då berörs du av ändringen

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 13:34
Pengar, kalender och man.
2026 ändras pensionsreglerna. Foto: Janerik Henriksson/TT, Fredrik Sandberg/TT & Canva

Titt som tätt genomförs ändringar av diverse regler och lagar i Sverige, inte minst när ett nytt år inletts. Så kommer det även bli den 1 januari 2026 och de som berörs är vissa svenskar med tjänstepension.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Pension, Pensionär, kommun, Sverige

Varje år genomförs diverse reformer och justeringar av lagar och regler. När 2025 sakta men säkert närmar sig sitt slut och 2026 är i antågande, så är det nya året inget undantag. Det står klart att reglerna kommer ändras nästa år avseende en central del i det svenska pensionssystemet, och som berör nio av tio svenskar, nämligen tjänstepensionen.

LÄS MER: Därför måste du ha tjänstepension 2025

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google
Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

1 januari höjs lägsta åldern för uttag av tjänstepensionen – då berörs du

Kommunal rapporterade nyligen att du som är född 1965 eller 1966 och vill påbörja uttaget av avgiftsbestämd pension under 2026, så kommer regeländringen beröra dig. Från och med den 1 januari 2026 kommer nämligen lägsta åldern för att ta ut tjänstepension att höjas inom kommun och region. Den lägsta åldern höjs från 60 år till 62 år. 

Annons

LÄS MER: Dags att gå i pension? Dessa fällor vill du undvika att gå i

Därför ändras reglerna för pensionen

Det är ett led i den höjda riktåldern inom pensionssystemet, något som riksdagen klubbade igenom redan 2022. Hur kommer då du att påverkas? Att gå i pension är i sig ett jättestort beslut och hur du väljer att strukturera upp uttaget av de olika pensionsdelarna skiljer sig ofta mot andras val. I och med regeländringen som träder i kraft den 1 januari kommer det, enligt Kommunal, att bli viktigt att ha koll på vad som gäller och hur ett tidigarelagt uttag av din tjänstepension påverkar dig och din totala pension över tid.

MISSA INTE: Extrem prishöjning på vatten och avlopp – här är det dyrast

Dessa pensionsavtal berörs

De nya reglerna gäller dig som är anställd inom kommun eller region och innefattas av avtalen AKAP-KR, KAP-KL, PFA 01 och PFA 98, redogör Kommunal för.

"Arbetsmarknadens parter inom kommun och region har med anledning av införandet av höjd riktålder kommit överens om att tjänstepensionen ska kunna tas ut två år tidigare än den allmänna pensionen. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2026", skriver Kommunal

LÄS MER: Pensionen görs om för 250 000 svenskar – fler står på tur

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:34
Nyheter
/ Privatekonomi

Nya pensionsregler 2026 – då berörs du av ändringen

Idag
12:29
Nyheter
/ Privatekonomi

De får inte höja sin pension – kan gå miste om 5 000 kronor

Idag
08:56
Nyheter
/ Privatekonomi

Varning för bluff-sms – meddelandet du inte ska svara på

Idag
07:32
Nyheter
/ Privatekonomi

Bolånetagare – se hit! Detta ska du inte göra i vinter

Idag
06:30
Nyheter
/ Inrikes

Så påverkas din plånbok av inflationen 2026

Igår
13:33
Nyheter
/ Privatekonomi

Dags att gå i pension? Dessa fällor vill du undvika att gå i

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons