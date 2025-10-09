Nya pensionsregler 2026 – då berörs du av ändringen

Titt som tätt genomförs ändringar av diverse regler och lagar i Sverige, inte minst när ett nytt år inletts. Så kommer det även bli den 1 januari 2026 och de som berörs är vissa svenskar med tjänstepension.

Varje år genomförs diverse reformer och justeringar av lagar och regler. När 2025 sakta men säkert närmar sig sitt slut och 2026 är i antågande, så är det nya året inget undantag. Det står klart att reglerna kommer ändras nästa år avseende en central del i det svenska pensionssystemet, och som berör nio av tio svenskar, nämligen tjänstepensionen.

1 januari höjs lägsta åldern för uttag av tjänstepensionen – då berörs du

Kommunal rapporterade nyligen att du som är född 1965 eller 1966 och vill påbörja uttaget av avgiftsbestämd pension under 2026, så kommer regeländringen beröra dig. Från och med den 1 januari 2026 kommer nämligen lägsta åldern för att ta ut tjänstepension att höjas inom kommun och region. Den lägsta åldern höjs från 60 år till 62 år.

Därför ändras reglerna för pensionen

Det är ett led i den höjda riktåldern inom pensionssystemet, något som riksdagen klubbade igenom redan 2022. Hur kommer då du att påverkas? Att gå i pension är i sig ett jättestort beslut och hur du väljer att strukturera upp uttaget av de olika pensionsdelarna skiljer sig ofta mot andras val. I och med regeländringen som träder i kraft den 1 januari kommer det, enligt Kommunal, att bli viktigt att ha koll på vad som gäller och hur ett tidigarelagt uttag av din tjänstepension påverkar dig och din totala pension över tid.

Dessa pensionsavtal berörs

De nya reglerna gäller dig som är anställd inom kommun eller region och innefattas av avtalen AKAP-KR, KAP-KL, PFA 01 och PFA 98, redogör Kommunal för.