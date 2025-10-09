De får inte höja sin pension – kan gå miste om 5 000 kronor

Efter att ha genomfört en analys om arbetsmarknadens syn på jobbonärer slår nu Skandia larm om ålderism. Något som kan bidra till att många går miste om att höja sin pension.

Enligt beräkningar från Skandia kan den som fortsätter jobba något eller några år extra, efter att ha uppnått en ålder av 65 år, stärka pensionen med upp till 5 000 kronor i månaden.

Dock finns det vissa krafter som kan motverka det, redogör man för i ett pressmeddelande.

Larmet från Skandia: Diskriminering drabbar äldre

Den 9 oktober är det ”ageism awareness day”, eller ålderismens dag, vars syfte är att belysa det faktum att det förekommer diskriminering i arbetslivet kopplat till individers ålder. Dagen är till för att helt enkelt belysa det faktum och hur det påverkar individ och samhälle.

– Ålderismen är kanske den mest förbisedda formen av diskriminering. Här behövs attitydförändringar på bred front men som individ också en medvetenhet om behovet att hålla sig nyfiken och relevant för att ge sig själv de bästa möjligheterna att jobba fram till riktåldern för pension, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter i ett pressmeddelande.

Skandias pensionsekonom Mattias Munter. Foto: Pressbild

Ålderism drabbar pensionärer – kan gå miste om 5 050 kronor

Men hur kommer det sig egentligen att ålderdomen har en direkt påverkan på pensionsbeloppet? Allt fler väljer att bli jobbonärer, det vill säga kombinera jobb och lön med pensionsuttag. Enligt analysen visar det sig att två år extra i arbetslivet, med en gradvisning nedtrappning, kan ge 2 850 till 5 050 kronor mer i månaden som pensionär. Och det är i detta skede ålderismen kan spela en central roll. Analysen visar nämligen också att många hindras från att fortsätta arbeta och på så sätt nekas möjligheten att höja pensionen. Något som enligt Munter har sin grund i den utbredda ålderismen som finns i Sverige.

– Forskning tyder på att produktiviteten bevaras långt upp i åldrarna, och till och med ökar hos akademiker i takt med åldern. Trots det finns tyvärr en utbredd bild av att äldre som grupp har svårt att lära nytt. När ålderismen leder till att de som vill och kan jobba längre inte får göra det blir detta ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem som dessutom sänker pensionerna ytterligare.

En snickare som jobbar efter pensionen Foto: Pontus Lundahl / TT

Därför bör pensionärer fortsätta jobba – flera fördelar

Fördelen med att du som befinner dig i pensionsålder faktiskt har möjligheter att jobba vidare är att det bidrar till en starkare privatekonomi men långt ifrån bara det. Pensionärer som jobbar bidrar till en starkare tillväxt och välfärd.