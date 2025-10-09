Nyheter24
Myndigheterna larmar: Gängens pengar måste stoppas

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 14:03
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 14:31
Polis, avspärrning och pengar.
Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet, så även andra myndigheter. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Johan Nilsson / TT

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) uppger att man måste få bukt med gängens penningtvätt genom hawalasystemet, något polis och andra myndigheter larmat om tidigare.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Terrorism, Polisen, Sverige

Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen.  För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd. De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Flera myndigheter, däribland polisen, har länge larmat om att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism.

— Vi har betydande problem med brottslighet, gäng och kriminalitet i Sverige. De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Foto: Anders Wiklund/TT
Wykman: ”Stora pengar bakom”

Hawalasystemet kan också användas på helt legitima sätt, för att till exempel skicka pengar till anhöriga i olika länder dit det är svårt att göra banköverföringar.

Men eftersom det inte finns någon spårbarhet eller insyn som i det vanliga banksystemet utnyttjas det också av kriminella. Enligt polisens bedömningar förs miljardbelopp över via systemet varje år, men mörkertalet är stort.

— Skjutningar och sprängningar är förfärliga, men de bottnar ofta i att det finns stora pengar bakom och då måste man komma åt dem, säger Wykman.

Sedan juli i år behöver verksamheter som bedriver penningöverföringar och valutaväxling ha tillstånd från Finansinspektionen, annars kan de få sanktionsavgifter.

Det nya förslaget är ett sätt att ytterligare komma åt verksamheterna.

— Det gör det mycket enklare för polisen att agera. Märker man att sådan här verksamhet sker behöver man inte längre bevisa att det förekommer penningtvätt, utan man kan börja med att kontrollera om det finns tillstånd eller inte, säger Niklas Wykman.

Pengar över gränsen

Enligt regeringen bedrivs hawalaverksamhet fortfarande i stor utsträckning utan tillstånd.

— Det kan vara mindre valutaväxlare eller små kiosker som tillhandahåller det här, det kan vara små aktörer men det kan skapa stor skada, säger Wykman.

Regeringen kommer också ”i närtid” att ge tullen större befogenheter att kontrollera pengar som förs ut ur Sverige.

Den nya lagen om straff för olovlig finansiell verksamhet föreslås träda i kraft i mars nästa år och kan ge fängelse i upp till två år om brottsligheten anses vara grov.

Fakta: Hawala

Hawala, arabiska för överföring, är namnet på ett informellt överföringssystem som växte fram längs Sidenvägen på 700-talet.

Systemet används fortfarande flitigt runt om i världen och bygger på att globala nätverk av förmedlare, hawaladar, går i god för tillgångar och värden. Det är ett sätt att överföra pengar utan att flytta dem.

Det vanligaste är att en förmedlare på uppdrag av en avsändare kontaktar en annan förmedlare i mottagarens närhet, och går i god för att ett belopp finns och ber att det ska betalas ut.

Skulden regleras vid ett senare tillfälle, och systemet bygger således helt på tillit mellan de inblandade parterna.

De allra flesta transaktioner är legitima och hawala utgör en livlina för människor i exempelvis krigshärjade områden eller samhällen som drabbats av naturkatastrofer. Systemet har dock även använts av terrororganisationer och kriminella som vill dölja intäkter från brottslig verksamhet.

Källa: FOI

