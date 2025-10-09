Myndigheterna larmar: Gängens pengar måste stoppas

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) uppger att man måste få bukt med gängens penningtvätt genom hawalasystemet, något polis och andra myndigheter larmat om tidigare.

Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen. För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd. De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).



Flera myndigheter, däribland polisen, har länge larmat om att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism.

— Vi har betydande problem med brottslighet, gäng och kriminalitet i Sverige. De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Foto: Anders Wiklund/TT

Wykman: ”Stora pengar bakom”

Hawalasystemet kan också användas på helt legitima sätt, för att till exempel skicka pengar till anhöriga i olika länder dit det är svårt att göra banköverföringar.

Men eftersom det inte finns någon spårbarhet eller insyn som i det vanliga banksystemet utnyttjas det också av kriminella. Enligt polisens bedömningar förs miljardbelopp över via systemet varje år, men mörkertalet är stort.

— Skjutningar och sprängningar är förfärliga, men de bottnar ofta i att det finns stora pengar bakom och då måste man komma åt dem, säger Wykman.

Sedan juli i år behöver verksamheter som bedriver penningöverföringar och valutaväxling ha tillstånd från Finansinspektionen, annars kan de få sanktionsavgifter.

Det nya förslaget är ett sätt att ytterligare komma åt verksamheterna.

— Det gör det mycket enklare för polisen att agera. Märker man att sådan här verksamhet sker behöver man inte längre bevisa att det förekommer penningtvätt, utan man kan börja med att kontrollera om det finns tillstånd eller inte, säger Niklas Wykman.

Pengar över gränsen

Enligt regeringen bedrivs hawalaverksamhet fortfarande i stor utsträckning utan tillstånd.

— Det kan vara mindre valutaväxlare eller små kiosker som tillhandahåller det här, det kan vara små aktörer men det kan skapa stor skada, säger Wykman.

Regeringen kommer också ”i närtid” att ge tullen större befogenheter att kontrollera pengar som förs ut ur Sverige.