Stor förändring vid VAB 2026 – dessa föräldrar berörs

Regeringen vill utöka rätten till VAB-ersättning 2026. Men det kommer inte gälla alla föräldrar.

När regeringen presenterade budgetpropositionen för 2026 redogjordes även en förändring som riktas mot en grupp, nämligen föräldrar. För att stärka förutsättningarna för landets föräldrar, för att på så sätt förena arbete med familjeliv, vill man utvidga rätten till tillfällig föräldrapenning, även kallad VAB.

Kostnaden för satsningen väntas landa på 74,1 miljoner kronor under 2026, redogör regeringen för i ett pressmeddelande.

Foto: Jessica Gow / TT

Föräldrapenningen kan göras om 2026 – de berörs

Men vilka föräldrar kommer påverkas av förändringen? Det är nämligen inte alla.

”Föräldrar till barn med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, och föräldrar till barn som behöver skydd eller stöd av socialtjänsten, behöver ofta ha kontakter med skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det kan till exempel handla om barn med diabetes. För föräldrar kan det vara en utmaning, särskilt för dem som inte har flexibel arbetstid”, redogör man för i pressmeddelandet.

Äldre- och socialförsäkringsminister, Anna Tenje (M), uttalade sig också i samband med att budgetpropositionen presenterats:

– Att föräldrar ska kunna delta på möten med skola och socialtjänst om sina barns behov är både rätt och rättvist. En utvidgad rätt till VAB gör att föräldrar får lättare att kombinera arbetsliv och familjeliv. Det gör att barn kan få en skolgång på mer lika villkor, och det ger skola, förskola och socialtjänst bättre förutsättningar att ge barn det stöd de behöver och därmed samma möjligheter som sina klasskamrater.

Föräldrar kan ha rätt till olika ersättningar

Är du föräldrar till ett barn som har någon sjukdom, skada eller funktionsnedsättning väntas nu möjligheten att få VAB-ersättning utökas, med start från den 1 januari 2026.