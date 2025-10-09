Nyheter24
Bolånetagare – se hit! Detta ska du inte göra i vinter

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 07:32
Ekonomen Christina Sahlberg och pengar.
Bolånetagare, se hit och få koll på bolånet och ekonomin i vinter. Foto: Eric Josjö/Pressbild & Fredrik Sandberg/TT

Riksbanken sänkte nyligen räntan ännu en gång. Men hur ser vintern ut för bolånetagare? Vad bör man göra och absolut inte göra?

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Enligt en sammanställning från jämförelseletjänsten Compricer har bankernas genomsnittliga bolåneräntor sjunkit under september månad. Inte minst den rörliga räntan på tremånaderslån – vilket ju är ett rörligt lån där räntan kan justeras var tredje månad. Störst förändring har synts hos SEB, där sänkningar om 0,18 procentenheter genomförts under september. Därefter har Danske Bank sänkt räntan med 0,15 procentenheter och Swedbank med 0,13 procentenheter. Den 1 oktober sänkte Riksbanken styrräntan ännu en gång, till 1,75 procent, vilket indikerar på att en majoritet av bankerna följt trenden, dock inte alla.

Gör detta för dig och ditt bolåns skull

När vi nu närmar oss vintern och ett nytt år har Nyheter24 pratat med Compricers sparekonom Christina Sahlberg. Hon redogör för att det finns vissa saker du bör tänka på, och göra, för att se till att ha bra lånevillkor.

– Mitt råd till bolånetagare är att alltid vara aktiv. Jämför räntor regelbunden, förhandla med din bank och våga byta om erbjudandet inte är konkurrenskraftigt. Många hushåll sitter fortfarande kvar med onödigt höga räntor, trots att skillnaderna mellan list- och snitträntor är stora. Man måste helt enkelt ligga på lite, se till att du får en bra rabatt och att du får behålla den över tid.

Agera inte så här i vinter – för bättre bolånevillkor

Sahlberg anser att en sak som kan stjälpa mer än det hjälper är om du försöker pricka in det perfekta tillfället att binda räntan, det är nästintill omöjligt.

Vad ska man då undvika och inte göra i vinter?

– Utgå istället från din egen situation. Vill du veta exakt vad du betalar varje månad och vet att du kommer bo kvar i din bostad? Då kan det vara klokt att binda. Annars är rörlig ränta ofta ett bättre alternativ, säger hon och tillägger:

– Historiskt har rörlig ränta i genomsnitt varit mer lönsam än bunden men din nattsömn är viktigare än att maximera varje krona.

Christina Sahlber. Foto: Eric Josjö/Pressbild
Christina Sahlber. Foto: Eric Josjö/Pressbild

"Ring din bank och fråga om du kan få en bättre rabatt"

När det finns uppmaningar till saker du helt enkelt inte bör göra med bolånet i vinter, likväl finns saker du snarare bör göra istället. Detta för att sätta dig i en bra situation där bolånet har bra villkor. Det du borde göra är helt enkelt att agera.

– Ring din bank och fråga om du kan få en bättre rabatt. Titta först på vilken snittränta banken faktiskt erbjuder och be minst om den. Se över din ekonomi inför vintern. Andra kostnader som el och försäkringar kan påverka din totala boendekostnad mer än du tror, säger Sahlberg.

Avslutningsvis pekar de tecken på att snitträntorna väntas sjunka något mer under hösten. Man väntar bara på att Riksbankens senare sänkning ska få genomslag.

– Riksbanken har visserligen signalerat att det inte blir fler sänkningar i den här cykeln, men osäkerheten är fortfarande stor. Som alltid är det svårt att förutse exakt hur räntorna kommer att utvecklas, prognoser är ofta bara gissningar. På kort sikt väntas listräntorna ligga relativt stabilt, medan snitträntorna troligen sjunker något under oktober.

Senaste nytt
