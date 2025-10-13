Storbankens uppmaning till kunderna: Bortse från fakturan

Ica-banken har gått ut med en uppmaning till sina kunder.

Ica-banken har i förra veckan skickat ut felaktiga påminnelsefakturor till flera av sina kunder via Kivra.

Ica-bankens uppmaning till kunderna

De som fått de felaktiga betalningspåminnelserna är kunder som tidigare haft ett stammiskort för studenter. I påminnelsen står det att kontot är övertrasserat.

"Vi ber dig omgående betala in det övertrasserade beloppet på 266,70 kronor", står det i påminnelsen.

Ica-banken uppmanar nu kunder som fått påminnelsen att bortse från fakturan.

"Fått påminnelse för ej avslutat Stammis Studentkonto? Bortse från den. Avslutet görs med automatik och ev. extra avgifter kommer tas bort", skriver Ica-banken i ett meddelande.

Nerringda av kunder

Flera av Ica-bankens kunder har hört av sig till bankens kundtjänst efter att ha fått den felaktiga påminnelsen. Enligt Kim Engblom, Icas pressansvarige, handlar det troligtvis om ett tekniskt fel.