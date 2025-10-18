Då ska du inte flytta din tjänstepension – kan bli dyrt

Att samla tjänstepensionen på ett och samma ställe kan vara fördelaktigt och smidigt. Men det kan också kosta.

Att flytta hela eller delar av tjänstepensionen har kommit att bli vanligare på senare år. Det ger inte minst en bra överblick i och med att du då kan samla all intjänad tjänstepension på ett ställe, istället för att ha den utspridd hos olika bolag.

Nyheter24 rapporterade i dagarna om de olika fördelarna med att flytta pensionskapitalet. Många upplever nämligen en ökad känsla av kontroll när pensionen finns på ett och samma ställe.

Men att flytta pensionen kan också resultera i att du förlorar delar av din intjänande tjänstepension. Något som drabbar dig när du väl blir pensionär.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Flytta tjänstepensionen? Det finns nackdelar

I en ny intervju med Nyheter24 redogör Säkras pensionsekonom, Trifa Chireh, för hur en flytt av tjänstepensionen faktiskt kan resultera i nackdelar. Alla flyttar är nämligen inte lönsamma.

– Det finns risk att man förlorar viktiga förmåner som garanterad ränta eller efterlevandeskydd, särskilt i äldre avtal. En flytt är dessutom oåterkallelig – det går inte att ångra sig. Ibland sker flytten som en del av en bankaffär, till exempel vid bolån. Det behöver inte vara fel, men det är viktigt att beslutet inte tas slentrianmässigt eller utan insyn i konsekvenserna, säger hon.

Trifa Chireh, pensionsekonom. Foto: Pressbild

Pensionsekonomen: "Det kan bli dyrt"

Men hur kostsamt kan det då bli att flytta pensionen, utöver eventuella flyttavgifter som pensionsbolagen tar ut? Det är svårt att säga i kronor och ören, men klart är det att det kan bli en kostsam historia.

– Det kan bli dyrt, inte i form av en direkt avgift, utan i förlorade värden. Att lämna ett avtal med garanterad ränta eller bra skydd utan att förstå konsekvenserna kan påverka pensionen med stora belopp över tid. Därför är det viktigt att inte flytta i blindo. Rådgivning och eftertanke gör stor skillnad.

Skulle du trots det planera inför en flytt av ditt pensionskapital, uppmanar Trifa Chireh dig till att se flytten som ett verktyg, inte ett mål i sig.