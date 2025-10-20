Har du inte koll på dokumenten? Det kan stå dig riktigt dyrt

Att inte ha koll på viktiga papper och juridiska dokument kan komma att stå en riktigt dyrt.

Har du koll på alla papper, handlingar och viktiga dokument? Det kan nämligen vara en fördel om du har det. I ett pressmeddelande redogör jämförelsetjänsten Compricers privatekonom, Christina Sahlberg, att få gärna sätter sig ner för att fundera igenom lägesbilden över hälsa och relationer. Just därför är det fördelaktigt att faktiskt ta tag i alla de juridiska dokument du kan behöva i tid.

Hon listar fem dokument som kan göra stor skillnad för dig, som annars kan drabba dig negativt.

Testamente Framtidsfullmakt Äktenskapsförord Samboavtal Enskild egendom – i testamentet

Christina Sahlberg. Foto: Eric Josjö/Pressbild Compricer

Saknar du dessa viktiga dokument? Det kan kosta

För Nyheter24 redogör nu ekonomen Sahlberg vilka risker hon ser med att inte ha ett äktenskapsförord, samboavtal eller framtidsfullmakt. Hon menar att den gemensamma nämnaren är att man tappar kontrollen över både ekonomi och de egna juridiska rättigheterna.

– Utan äktenskapsförord delas alla tillgångar lika vid en skilsmässa, oavsett vem som äger eller har betalat vad. Det kan slå hårt om någon till exempel har ett företag, en sommarstuga eller ärvda pengar som man vill skydda.

Saknar du ett samboavtal, då gäller istället sambolagen, som också kan sätta käppar i hjulet för dig.

– Det innebär att bostaden som köpts för gemensamt bruk delas lika vid separation även om en stått för hela insatsen. Dessutom ärver sambor inte varandra, vilket kan skapa stora problem om någon går bort, säger hon och fortsätter vidare:

– Utan framtidsfullmakt riskerar anhöriga att stå handfallna om man blir sjuk eller får en demenssjukdom. Då krävs istället en god man via tingsrätten, vilket tar tid och kan bli både krångligt och känslomässigt svårt.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Tre vanliga misstag kan sätta dig i juridisk trubbel

Hon menar att många svenskar verkar gå i villfarelse att standardregler automatiskt ger ett rättvist resultat om det uppstår en juridisk tvist, men så är inte fallet menar Sahlberg. Enligt henne finns tre väldigt vanliga misstag, som kan stävjas om man har de juridiska dokumenten på plats.

Man tror att sambor har samma skydd som gifta, vilket de inte har. Man skriver inte uppdaterade testamenten eller avtal, trots att livet förändras, med nya relationer, barn, bostäder eller företag. Och man tänker att det är för tidigt att ta tag i juridiken, men det är just när allt känns stabilt som man har bäst förutsättningar att skapa trygghet för framtiden.