Så mycket kostar elen i vinter – det styr hur dyrt det blir

Vintern närmar sig och många oroar sig säkerligen över hur saftig årets elräkning blir under vintermånaderna.

I tisdags kunde Nyheter24 rapportera om det skenande elpriset. Snittpriset under tisdagsdygnet i elområde 3 respektive 4 låg på 1,90 kronor per kWh. Men enskilda toppar gjorde att det steg till hisnande 5,70 kronor per kWh.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Blir det en ny elkris i vinter?

När vintern är annalkande, och många har elkrisåren färskt i minnet, finns säkerligen en stor oro hos många svenskar för skenande elpriser, saftiga fakturor och tömda plånböcker.

Nu rapporterar dock Fortums elprisexpert, Patrik Södersten, att normala elpriser förväntas i vinter. Trots de enorma topparna som redovisats de senaste dygnen. Priserna väntas bli högre än förra vintern men trots det ska de ligga på ”normala nivåer”, menar han.

– Även om vi det senaste dygnet hade ett par timmar med riktigt höga elpriser så säger det inte så mycket om hur den kommande vintern kommer att bli. Om vi istället tittar på priset som marknaden just nu förväntar sig under vinterhalvåret ligger det faktiskt på normala nivåer, men de relativt stora skillnaderna mellan elprisområden vi sett det senaste året består, säger Södersten i ett pressmeddelande.

Foto: Stella Pictures

Det styr hur dyr din elräkning blir

Nyligen infördes därtill kvartspriser i Sverige, som innebär att priset sätts var 15:e minut till skilnad från föregående modell med timpris. Syftet är att svenska hushåll ska betala mer exakta priser för varje kvart man förbrukar elen, således ska prissättningen bli mer detaljstyrd. Södersten menar dock att förändringarna har en marginell påverkan. Istället styr temperaturen priserna.

– Får vi en riktigt kall vinter så får vi också räkna med höga elpriser. Kortare svängningar i pris och temperatur har mindre effekt, eftersom de flesta elkunder har ett genomsnittspris för månaden. Det orosmoln som jag ser just nu är om det årliga underhållet på kärnkraftsreaktorer skulle dra ut på tiden, samtidigt som vi får kallt och vindstilla väder. Då kan vi få höga priser.