Så åker du lavinsäkert under sportlovet

Fakta: Det här bör du tänka på inför ett åk i lavinterräng — Gå en lavinutbildning. En lavinutbildning ger kunskap om lavinterräng, hur säkra turer kan planeras och hur räddning genomförs. — Ta med säkerhetsutrustning. I packningen bör alltid lavinutrustning finnas, som förstärkningsplagg, extra energi, navigationshjälpmedel och första-hjälpen-kit. — Håll koll på lavin- och väderprognosen. Lavinprognosen informerar om lavinfaran i ett visst fjällområde tillsammans med väderprognosen. — Planera åket i förväg. Diskutera med åkkamraterna hur brant det är och vilka risker det finns med att åka en viss dag och på en viss plats. Källa: Naturvårdsverket

Under februari och mars rapporteras som flest lavintillbud in, enligt Naturvårdsverkets lavinprognostjänst. Ett lavintillbud definieras som en lavin som har startats av en människa och som även kan skada en människa.

Mars är också den månad då som flest lavinolyckor inträffar. Under de senaste 20 åren har 13 människor omkommit i laviner i Sverige. Fem av dessa dödsfall har inträffat i mars vilket gör månaden till den mest olycksdrabbade.

Att flest lavintillbud rapporteras in under dessa två månader betyder däremot inte att lavinfaran är som störs under under februari och mars.

Går spontant

De allra flesta, mer än 95 procent, av alla laviner går spontant utan en människa i närheten men då definieras det inte heller som ett tillbud.

När det är som störst lavinfara och när det går som flest laviner är det oftast snöstorm men då är också få människor ute.

— I ett fjällområde finns det i stort sett alltid platser där man skulle kunna starta en lavin. Det finns alltid kvar en risk, oavsett förhållandena, men statistiken visar att när vädret är bättre finns det fler människor på fel platser och då kommer det också att ske fler tillbud, säger Petter Palmgren, lavinexpert på Naturvårdsverket.

Håll koll på backarna

Men vad ska man tänka på för att åka lavinsäkert?

Svaret beror på vem det är som frågar och vad man har för planer på fjället, enligt Petter Palmgren, som menar är det är väldigt lätt att undvika lavinfara i Sverige.

— Vill man ut på fjället för en mysig dag utan offpist så är det bara att följa lederna eller åka i pisterna.

Är man däremot offpiståkare eller friåkare på skoter är det såklart en annan femma, för då söker man sig oftast till platser där det lutar lite mer.

Då är risken högre

Det som avgör risken för en lavin är både hur terrängen ser ut, hur brant det är, och hur snöförhållanden just för stunden. Ju mer backen lutar, desto högre är risken i regel.

— Då är våra allmänna råd att läsa väderprognosen och lavinprognosen för området, planera var du ska åka med åkkamraterna och ha koll på hur brant det är och om det finns lavinfara. Om man ska åka offpist behöver man också ta med sig lavinsäkerhetsutrustning, som till exempel lavinsändare, lavinsond och spade. Och ha tränat på att använda dem., säger Petter Palmgren.

Om man åker mycket offpist eller friåker med skoter rekommenderas man också att gå en lavinsäkerhetsutbildning, fortsätter Petter Palmgren.

— Att åka offpist är en riskaktivitet, och de riskerna bör man som dedikerad offpiståkare eller friåkare med skoter förhålla sig till. Offpiståkare måste vara duktiga på att bedöma hur stor risk det här åket utgör, just i dag.